Fine settimana di risultati eccellenti per le categorie giovanili della ginnastica Raffaello Motto

Successi, podi, medaglie: per la Raffaello Motto l’ultimo fine settimana di gare è stato colmo di eccellenti risultati a livello giovanile, che confermano una volta ancora la leadership della società viareggina nel panorama regionale della ginnastica ritmica.

Nella prima prova del campionato Insieme Gold disputata a Ponsacco sono arrivati due successi: uno nella categoria Open sfondando il muro dei 20 punti nei 5 cerchi (con la squadra formata da Linda Viani, Sofia Sicignano, Arianna Musetti, Sofia Sicignano, Juna Campomagnani e Benedetta Barsotti), l’altro tra le Junior, con 17mila 350 totalizzati nell’esercizio 5 palle (Chiara Puosi, Vittoria Pratelli, Isabel Puccinelli, Olga Lucchesi, Martina Bonuccelli e Arianna Pescaglini).

Nella seconda prova del campionato Silver disputata sempre a Ponsacco, tra le LA successo per il team composto da Eva Chironi, Ottavia Stefanini e Lorena Hossu. Quarto posto per Alice Marangon, Chiara Del Fiorentino e Dorisea Shoria, sesto per Viola Lari, Viola Farnesi, Aurora Saisi e Maria Giulia Pratesi, nono per Sara Nelli, Lisa Giannotti e Sara Frattacci, decimo per Atena Bertini, Emma Orsi e Daria Doncenco, dodicesimo per Martina Lari, Margherita Franzoni, Sofia Giunta, Matilde Stefanini e Emma Sessa. Tra le LB secondo posto (nella categoria base) per Bianca Belluomini e Chiara Calabro. Argento anche per Vittoria Grandi e Vittoria Lossi, tra le Open.

Nella stessa gara sesto posto per Marta Bertilotti e Camilla Ramacciotti, ottavo per Linda Filippeddu e Nikoll Rozza, undicesimo per Camilla Maremmani e Lucia Scognamillo. In crescita la squadra LC impegnata nell’esercizio 5 palle (Sofia Arena, Sofia Domenici, Sara Lari, Alice Lazzeri e Azzurra Puccetti), quarta classificata, ad un passo dal podio.