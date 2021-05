Gs Orecchiella Garfagnana pronta ai tricolori di corsa su strada

Domenica prossima (23 maggio) il Gs Orecchiella Garfagnana sarà impegnato con ben due rappresentative, maschile e femminile, nel campionato italiano individuale e di società di corsa su strada chilometri 10 Master (riservato cioè agli over 35 anni), valevole per l’assegnazione del titolo italiano per ciascuna delle fasce d’età previste dalle norme della Federazione Italiana di Atletica Leggera e per l’assegnazione del titolo di campione italiano di società di corsa su strada chilometri 10 Master.

La gara nazionale di corsa su strada, sulla distanza omologata di km.10, avrò luogo a Partico (BS), sul lago d’Iseo, con partenza alle 9.

La manifestazione, denominata Paratico Tricolore sarà anche l’edizione numero 32 del famoso Grand Prix del Sebino, una sfida sulla distanza di 10 km divenuta una classica a livello italiano, ottimamente organizzata dall’ Atletica Paratico del presidente Ezio Tengattini, sotto l’egida della Fidal.

Il Gs Orecchiella Garfagnana schiererà ai nastri di partenza ben 31 atleti, distribuiti sulle varie categorie; capitanati dal Ruandese Jean Baptiste Simukeka, oramai garfagnino d’adozione (il primo tesseramento con la società del presidente Pierotti risale infatti al 2009), che è anche nell’albo d’oro della manifestazione con la vittoria dell’edizione del 2015; saranno in gara per la squadra maschile: Antonio Bianchi, Luigi Ceccarelli, Maurizio Cecconi, Marco Giannotti, Marco Guerrucci, Manuel Mancini, Gabriele Martinelli, Gianni Moggia, Giuseppe Monini, Franco Olivari, Emo Pocai, Daniele Poggetti, Stefano Politi, Nico Santi, Luca Silvestri, Roberto Tolari, Silvio Toni, Andrea Vassalle; per la squadre femminile: Simona Carradossi, Maria Vittoria Castrucci, Odette Ciabatti, Sara Ciurli, Alice Dolfi, Leanna Fabbri, Gaudenzia Martinengo, Carla Neri, Isabella Pellegrini, Simona Prunea, Secci Gianfranca, Silvia Stringrari.