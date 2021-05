Basket Le Mura, se ne va Alessandra Orsili

Il Basket Le Mura Lucca ha raggiunto l’accordo per liberare l’atleta Alessandra Orsili, consentendole di affrontare una nuova importante esperienza cestistica in ambito europeo.

“Ad Alessandra – scrive il gruppo – vanno i nostri più sinceri ringraziamenti per questi due anni in biancorosso, con la certezza che porterà Lucca sempre nel cuore per la fiducia e la crescita che le abbiamo garantito”.