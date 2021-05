Bc Lucca, un altro scontro salvezza contro il Montevarchi

Il Bc Lucca torna a giocare in casa per un’altra partita determinante per assicurarsi la permanenza in C Gold, dopo la battuta a vuoto di Livorno i ragazzi di Tonfoni si apprestano ad affrontare la Fides Montevarchi, squadra anche questa, tutt’altro che facile da affrontare.

Nel suo palmares ci sono vittorie importanti, sia nella prima fase che nella seconda, è riuscita ad aver ragione dell’Olimpia Legnaia, dell’Arezzo e in questa seconda fase l’ha spuntata sul Don Bosco e contro il Valdisieve, squadra che ancora il Bcl deve incontrare.

A trainare il Montevarchi ci sono i fratelli Provvidenza, abbonati a chiudere con doppie cifre realizzative, ma anche Sereni e Malatesta sono delle ottime risorse, alle quali non mancano importanti percentuali al tiro, insomma con il Montevarchi si dovrà trovare la maniera di presidiare con successo l’arco dei tre punti per evitare repentine fughe degli avversari come accaduto contro il Don Bosco.

In casa del Basketball Club Lucca si è lavorato molto con i ragazzi, malgrado le poche sedute di allenamento disponibili a causa della stretta sequenzialità delle partite, insieme alla preparazione fisica e tecnica si è dato spazio all’analisi video dell’ultima partita con particolare attenzione a quanto accaduto nel terzo quarto.

Questa sera (22 maggio) al Basketball Club Lucca servirà scendere in campo con molta determinazione e una giusta consapevolezza delle proprie forze, occorrerà una bella prova di orgoglio per riscattare la sconfitta appena subita e mettere un tassello importante verso la salvezza.

La classifica adesso vede in testa il Don Bosco con 6 punti, poi con questa sequenza, Montecatini, Bcl, Synergy, Montevarchi, Arezzo a 4 punti, più sotto, Prato, Valdisieve, Montale a quota 2, una vittoria sul Montevarchi proietterebbe il Basketball Club Lucca a quota 6, lasciandosi alle spalle un nutrito numero di squadre ed in posizione ottimale per la volata finale.

Appuntamento questa sera alle 21,15 per la palla a due, in diretta streaming sui canali social della squadra.