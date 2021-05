Tennis, semaforo rosso per Jessica Pieri a Strasburgo

Semaforo rosso per Jessica Pieri e Bianca Turati all’esordio nelle qualificazioni degli Internationaux de Strasbourg, torneo Wta 250 con un montepremidi 235.238 dollari che si disputa sui campi in terra rossa della città del nord-est della Francia. La 24enne di Bagni di Lucca, numero 248 del ranking e decima testa di serie del seeding cadetto, al primo turno ha ceduto per 3-6 6-4 7-6 (4), dopo quasi due ore emezza di lotta, alla francese Evita Ramirez, 18 anni, n. 1.376 Wta, mai affrontata in precedenza. La 23enne di Barzanò (Co), n.266del ranking, è stata invece sconfitta per 6-0 6-4, in un’ora e 22minuti, dalla tedesca Jule Niemeier, n.208 Wta e settima testa di serie.