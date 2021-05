Il Real Forte ferma il Fiorenzuola (1-1). Pari anche per Seravezza e Ghiviborgo

Tre pari per le squadre lucchesi di Serie D. Finisce 1-1 la partita tra Ghiviborgo e Sammaurese. Allo stadio delle Terme i padroni di casa sono passati in vantaggio al 14′ del primo tempo grazie alla rete di Muscas. Nella ripresa gli ospiti hanno trovato il pareggio a seguito di una deviazione su un calcio di punizione di Sabba. Un tempo a testa e un punto a testa per Ghiviborgo e Sammaurese, che fanno un altro piccolo passo verso la salvezza.

Stesso risultato per il Seravezza, che si fa rimontare nella trasferta con il Mezzolara. Il Real Forte sfiora il colpaccio con il Fiorenzuola, che trova l’1-1 con il solito Bruschi.

I risultati

Ghiviborgo – Sammaurese 1-1

GHIVIBORGO: Pagnini, Poggesi, Piccardi, Donatini, Messina, Gregov, Belluomini, Muscas, Cargiolli, Chianese, Fazzi. A disp.: Abbrandini, Gautieri, Pazzaglia, Viti, Polacchi, Lakti, Nottoli, Del Re, Nieri. All. Venturi

SAMMAURESE: Maniglio, Gurini, Nicoli, Vesi, Chiwisa, Gregorio, Lombardi, Pasquini, Manuzzi, Bonandi, Guatieri. A disp.: Ramenghi, Palmese, Cianci, Della Vedova, Mantovani, Rrasa, Camara I., Sabba, Patrignani. All. Protti

ARBITRO: Dario Acquafredda di Molfetta (Cantatore e Massari di Molfetta)

RETE: 14′ pt Muscas, 25′ st aut.

Mezzolara – Seravezza 1-1

MEZZOLARA: Wangue, Barnaba, Dall’Osso, Rossi, Maini, De Lucca, Artioli, Roselli, Sala, Selleri, Kharmoud. A disp.: Malagoli, Antonowicz, Roda, Musiani, Ferretti, Davtyan, Broglia, Ferri, Seri. All. Togni

SERAVEZZA: Venè, Granaiola, Bortoletti, Bongiorni, Grassi, Podestà, Saporiti, Maccabruni, Andrei, Bagnai, Vanni. A disp.: Biagioni, Moussafi, Vannucci, Mancino, Ferrante, Kovloz, Scottu, Fantini, Satti. All.: Vangioni ARBITRO: Alberto Poli di Verona (Menolli di Rovereto e Giaretta di Bassano del Grappa)

RETI: 3’ Vanni, 82′ Maini

Real Forte Querceta – Fiorenzuola 1-1

REAL FORTE QUERCETA: Adornato, Maccabruni, Maffini, Lazzarini, Del Dotto, Guidi, Mariani F., Amico, Di Paola, Giani, Pegollo. A disp.: Balestri, Contipelli, Gargani, Bertoni, Aquilante, Meucci, Biagini, Bellandi, Baracchini. All. Amoroso

FIORENZUOLA: Battaiola, Olivera, Guglieri, Colantonio, Cavalli, Ferri, Hathaway, Stronati, Oneto, Bruschi, Esposito. A disp.: Ghidetti, Facchini, Carrara, Marmiroli, Parenti, Colleoni, Michelotto, Saia, Arrondini. All. Tabbiani

ARBITRO: Claudio Campobasso di Formia (Taverna di Bergamo e Asciamprener Rainieri di Milano)

RETI: 47’ Giani, 74′ Bruschi