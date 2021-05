Con il raduno della nazionale Viareggio è capitale del beach soccer

Domani (25 maggio) a Viareggio prima seduta di allenamento per gli azzurri del beach soccer: al Beach Stadium Matteo Valenti inizia l’avventura per i ragazzi di Del Duca che hanno come primo obiettivo il superamento della fase di qualificazione all’europeo in Portogallo.

Domani mattina a Viareggio inizia la preparazione per affrontare le nuove sfide del beach soccer Azzurro. I 20 azzurri convocati da Emiliano del Duca questa sera saranno sottoposti agli esami del protocollo anti covid. In assenza di riscontri negativi, domani, in prima mattinata, calcheranno la sabbia del Beach Stadium Matteo Valenti, per dare inizio al primo raduno stagionale dopo circa un anno e mezzo di inattività dovuta alla pandemia.

“Viareggio è orgogliosa di accogliere la nazionale di beach soccer – commenta l’assessore allo sport Rodolfo Salemi –. Abbiamo l’onore di ospitare i raduni di preparazione all’europeo e al mondiale: il primo inizia stasera, il prossimo si terrà nel mese di giugno, con la possibilità di un terzo collegiale ad ottobre. Un risultato importante, preparato con un lavoro svolto di concerto con la Figc, iniziato ad aprile con la candidatura di Viareggio. Gli azzurri del beach soccer e la tradizionale attività dei nostri club, colloca Viareggio tra le capitali degli sport da spiaggia. Con orgoglio, puntiamo ad essere – conclude l’assessore – un punto di riferimento sia per gli appassionati che per l’alto livello di questa appassionante disciplina».

La nazionale ha davanti a sé un calendario di attività molto impegnativo, che prevede il raggiungimento delle fasi finali dell’Europeo (Figueira da Foz in Portogallo, 8-12 settembre) e del mondiale (Mosca, dal 19 al 29 agosto) dopo aver superato i relativi tornei di qualificazione. Questo primo raduno, che terminerà il 29 maggio, sarà seguito subito dopo da un altro (8-13 giugno) dedicato alla preparazione della qualificazione al torneo continentale che si terrà a Nazarè (Portogallo) dal 16 al 20 giugno.

Sono 4 gli azzurri alla prima convocazione: i difensori Daniele Lauri, Alessandro Mascaro (Asd Sambiase Lamezia 1923), Alessandro Miceli (Asd Sambiase Lamezia 1923) e l’esterno Stefano Marinai

Elenco dei convocati

Portieri: Alessio Battini (Asd San Miniato Basso Calcio); Andrea Carpita (Asd Viareggio Calcio); Simone Del Mestre; Stefano Spada (Asd Meldola);

Difensori: Francesco Corosiniti (Asd Sersale Calcio), Daniele Lauri, Alessandro Mascaro (Asd Sambiase Lamezia 1923), Alessandro Miceli (Asd Sambiase Lamezia 1923);

Esterni: Luca Addarii (Asd Fc Torrione Calcio 1919), Francesco Bassi De Masi (Asd Sporting Catanzaro Lido), Alessio Frainetti (Asd Real Terracina C5), Marco Giordani (Asd Anzio Calcio 1924), Stefano Marinai, Paolo Palmacci (Ssd Hermada), Dario Ramacciotti, Giovanni Umberto Savarese (Asd Sabaudia Calcio);

Attaccanti: Gabriele Gori, Marcello Percia Montani (Nsd Promosport), Francesco Fabio Sciacca (Asd Calcio Biancavilla 1990), Emmanuele Zurlo (Asd Sersale Calcio).

Staff

Capodelegazione, Ferdinando Arcopinto; segretario Sabrina Filacchione; allenatore, Emiliano Del Duca; assistente allenatore, Michele Leghissa; preparatore dei portieri, Antonino Nosdeo; preparatore atletico, Paolo Larocca; medici: Alvise Clarioni e Monica Fabbri; fisioterapisti: Fabio Caliendo e Paolo Tiberi

Date eventi

Collegiali: a Viareggio presso il Beach Stadium Matteo Valenti dal 24 al 29 maggio e dall’8 al 13 giugno

Qualificazioni Euro Beach Soccer League: Nazarè (Portogallo), dal 16 al 20 giugno

Fase finale Campionato Europeo, Figueira da Foz (Portogallo): 8-12 settembre

Qualificazioni Fifa Beach Soccer World Cup: dal 24 giugno al 4 luglio, sede da definire

Finali Fifa Beach Soccer World Cup: Mosca, dal 19 al 29 agosto