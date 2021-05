Nel fine settimana appena trascorso si è svolta la seconda prova del campionato individuale silver Fgi La Lb Lc zona mare, organizzata dalla società Stella Rossa a Santa Maria a Monte.

Le aspettative in casa Ginnastica Ritmica Lucca erano molto alte dopo i successi ottenuti alla prima prova con ben 4 ori, 5 argenti e 4 bronzi, ma le ginnaste lucchesi hanno saputo superarsi portando a casa 7 medaglie d’oro, 4 d’argento e 2 di bronzo.

La prima a scendere il pedana è stata Veronika Halenko, che ha rotto il ghiaccio con il cerchio, seguito dal corpo libero dove ha mostrato tutta la sua eleganza. Ha riconquistato il titolo della prima gara col primo posto nelle A2 Lc. Anche Gemma Bertolani, ha riconfermato il risultato della scorsa prova, eseguendo due buone e convincenti esecuzioni che le sono valse la medaglia d’argento nella categoria A4 Lc.

Sì è migliorata Lara Giannecchini, che grazie a due coinvolgenti esercizi è salita sul gradino più alto del podio.

Quarto posto a pochi centisimi dal bronzo, per Martina Franciosini nella categoria J2 Lc.

Le piccole Dalila Giusti e Arianna Bertoli, entrambe alla prima gara individuale della stagione, hanno sorpreso per la loro sicurezza e si sono aggiudicate il secondo e il terzo posto nella categoria allieve A2 Lb2. Una menzione particolare va a Dalila, tornata in palestra dopo un periodo di stop forzato dovuto al Covid. Clara Ciardetti è salita del terzo posto della prima prova al secondo posto nella categoria A3 Lb1, sorridente e precisa nei suoi esercizi.

Primo posto per Beatrice Pacini nelle A4 Lb1, che si è fatta notare con due esecuzioni precise e convincenti.

Meritatissima medaglia d’oro anche per Alice Landucci nelle J3 Lb1, seguita da Corinna Belmonte al decimo posto, gara compromessa per lei da un errore al cerchio.

L’ultima a scendere in pedana è stata Emma Froli, che con grinta ha eseguito molto bene palla e nastro e ha riconfermato la medaglia d’oro, staccando di più di due punti la seconda classicata.

La domenica è iniziata con le senior1 Lc, dove Caterina Bandoni si è classificata ottava, per una perdita alla palla.

Nella categoria senior2 Lc Tina Sassetti e Sofia Fazzi hanno condotto un’ottima gara, piazzandosi rispettivamente al primo e al terzo posto.

È arrivato poi il turno delle più piccole, che anche a questa prova hanno dimostrato la loro tenacia e il loro valore. Medaglia d’argento per Diana Acojocaritei, quinto posto per Sofia Marcelli, nono per Tiara Ricci, undicesimo per Melissa Presa su 21 ginnaste nelle allieve A1 La1.

Buone prestazioni anche per Ginevra Porta, settima classificata, e Greta Imperatore decima classificata nella numerosissima categoria A2 La1.

L’ultimo risultato della giornata è stato il primo posto di Chiara Giulianelli.

Le ginnaste lucchesi sono pronte per i prossimi impegni: regionale Aics 29 e 30 maggio e per le più grandi i nazionali Fgi di Rimini 18-27 giugno.