Passa da Roseto degli Abruzzi in provincia di Teramo il primo impegno ufficiale della Pugilistica Lucchese a livello di campionato nazionale. Da giovedì (27 maggio) fino a domenica 30 si svolgerà l’edizione numero due dei campionati italiani femminili ’21 e la Pugilistica Lucchese sarà presente con due atlete nella categoria Junior (15/16 anni ): Miria Rossetti Busa nei 46 chili e Noemi Garofano nei 57 chili.

Rossetti chiamata a difendere il titolo italiano conquistato lo scorso anno (junior 46 kg) dove a sorpresa vinse tre match dimostrando finalmente tutto il suo valore, Garofano è in cerca invece del salto di qualità in una categoria di peso più adatta alle sua caratteristiche (57 kg) avendo iniziato nei 63 kg dove regalava peso ed altezza.

Sono settimane che le due pugili si allenano: centinaia di chilometri per fare sparring e guanti con altre ragazze pari età ma anche più grandi e spesso più pesanti. Monselesan sa che si giocheranno una parte del loro futuro pugilistico e Miria Rossetti molto probabilmente anche una nuova partecipazione ai Campionati Europei Junior in piena estate ma nulla è stato lasciato al caso, sarà il ring a dare il verdetto.

Nella stessa data e solita location è stata indetto il training camp Schoolboy ovvero il raduno nazionale dei ragazzi più promettenti a livello nazionale (27 convocati per tutte le categorie di peso) e la Pugilistica Lucchese sarà presente con lo schoolboy Sasha Mencaroni nella categoria più piccola ovvero i 40 kg (13/14 anni), saranno in tre del suo peso e dovrà allenarsi e confrontarsi con Sciuto Kevin della Sicilia e Giovagnoli Alessandro del Lazio. Tra i convocati a dirigere gli allenamenti anche il maestro Giulio Monselesan che oltre a seguire le due ragazze avrà anche il compito di seguire gli schoolboy come tecnico federale , ennesimo riconoscimento al suo lavoro di tecnico di pugilato che ne valorizza i risultati ottenuti ma nello stesso tempo lo prepara ad affrontare nuove sfide.