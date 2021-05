Ritmica Girasole, tante medaglie all’ultima prova regionale in vista dei campionati nazionali

Dal 28 maggio al 6 giugno a Cesenatico si terranno i campionati nazionali Uisp di ginnastica ritmica. Una passerella ambita e sognata da tutte le ginnaste che amano la disciplina per la quale la Ritmica Girasole si sta allenando.

L’ultima prova a livello regionale Uisp Miniprima si è svolta sabato 22 e domenica (23 maggio) al Palabitossi di Montelupo Fiorentino. Non sono mancati, nemmeno a quest’ultima prova, podi e piazzamenti per le girasoline. Erica Elena Solomon in miniprima élite junior, ha ottenuto una doppia medaglia d’argento nella classifica di giornata, sia a corpo libero che a palla, e grazie ai punteggi ottenuti diventa vicecampionessa sia al corpo libero che alla palla, nella classifica regionale ottenuta prendendo il miglior punteggio tra le due prove.

Angelica Albano in miniprima élite allieve ottiene in giornata la medaglia d’argento al corpo libero, ed è quarta alla palla. Diventa così vicecampionessa regionale al corpo libero, seguita dalla sua compagna di squadra Sofia Braconi, che pur essendo assente a questa seconda prova ottiene il bronzo regionale grazie al punteggio della prima prova. Bronzo anche per Vittoria Cristiano Cianci, agli esordi, in miniprima esordienti nella combinata corpo libero-fune. Bronzo anche nella classifica regionale.

Elisa Tucci a causa di alcuni errori non riesce a ripetere l’argento della prima prova nella miniprima allieve, ottenendo comunque un ottimo quarto posto a pochi decimi dal podio, che fanno ben sperare per il campionato italiano. Maria Calleri, con la combinata corpo libero cerchio in miniprima allieve si classifica al settimo posto. In contemporanea, nello scorso fine settimana, si è tenuta al palasport di Santa Maria a Monte la seconda prova del campionato individuale silver federale riservata alle categorie LA, LB, LC, ultima prova regionale prima del tanto atteso campionato italiano Ginnastica in Festa – Summer Edition, che si terrà a Rimini a fine giugno.

Angelica Albano nella categoria LA A3 ottiene un ottimo bronzo in giornata, con due bellissime esecuzioni, ottenendo al corpo libero il secondo punteggio della gara. Beatrice D’Angelo nella categoria LA J2 è terza classificata in giornata sulla somma di corpo libero e palla. Viktoria Bazhenova, la più piccola in gara, è quinta classificata nella categoria LB A1, sulla somma di corpo libero e cerchio, e sempre con questi attrezzi la compagna Luisa Abballe si classifica settima in LB J1. Emma Franchini si classifica sesta nella categoria LC S1 sulla somma di cerchio e clavette, ottenendo però il primo punteggio alle clavette. Sara Bagneschi in LC J3 purtroppo per un errore sul finale del nastro è sesta classificata, seguita a ruota dalla compagna di squadra Rachele Giorgetti che nella stessa categoria si classifica al settimo posto.