Giuliano brilla con la canotta della nazionale

Il boxeur Samuele Giuliano, classe 2003, già a Cagliari dalla scorsa settimana in preparazione del dual macth con la Romania e con la Moldavia si aggiudica il primo posto contro il campione rumeno George.

Incontro sulle 3 riprese da 3 minuti siamo nella categoria medio massimi 81 chili.

Giuliano imposta un macth molto mobile e sempre in attacco, non si fa mai trovare dal suo avversario così nelle prime due riprese.

Foto 3 di 3





Terza e ultima ripresa con Giuliano che attacca forte il suo avversario George con colpi pesanti e ripetuti il quale è costretto a girare per non prendere un conteggio.

Macth saldamente nelle mani di Giuliano e oltre alla vittoria la conferma di avere lavorato bene in previsione dei campionati europei a fine agosto.

Intanto già domani (29 maggio) affronterà il campione moldavo della categoria youth 81 chili.

Le buone prestazioni di Giuliano fanno ben sperare in un ottima prestazione.