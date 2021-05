Rush finale per il Tau Calcio, due giornate per l’accesso ai play off

Rush finale per il campionato di eccellenza. Il Tau Calcio ospiterà domenica (30 maggio) il San Miniato Basso e mercoledì (2 giugno) incontrerà in trasferta la Massese. Due giornate che possono decidere l’accesso ai play off della compagine amaranto.

“Fino ad ora – commenta il direttore sportivo Maurizio Dal Porto – non abbiamo avvertito quella tensione che, invece, ci sarà domenica. Abbiamo la possibilità di portare a casa punti importanti che decidono il nostro accesso ai play off. Il San Miniato Basso – prosegue – ha giocatori importanti e, pur non avendo avuto grandi risultati, ha dimostrato di essere una di quelle squadre che non molla mai. Domenica scorsa, infatti, sono riusciti a pareggiare contro il Cascina proprio al termine della partita. Possono metterci in difficoltà, ma sia i nostri ragazzi che mister Cristiani scenderanno in campo con la determinazione e la convinzione giuste, con quel piglio che serve per poter fare bene e per avere tutte le carte giuste in mano da giocarsi. Giochiamo domenica e mercoledì. Sarà dura, ma dobbiamo dare il 100 per cento in entrambe le partite e anche di più“.

L’appuntamento, quindi, domenica (30 maggio) alle 15 allo stadio comunale di Altopascio. Per la partita è stata organizzata la diretta streaming, visibile dalla pagina Facebook Asd Tau Calcio Altopascio. La diretta è curata da NoiTv e da Gino Mazzei di ToscanaGol.