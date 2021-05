Venezia, storica promozione in A con l’ex Lucchese Forte e l’ex Viareggio Bocalon

C’è anche un po’ di lucchesia nell’impresa del Venezia, tornato in Serie A dopo 19 anni al termine di un match intenso contro il Cittadella aggressivo, al sesto playoff.

Dopo una vera e propria battaglia, a chiudere i conti è stata la rete di un ex Viareggio: Riccardo Bocalon. “Il Doge”, così come viene soprannominato, di gol pesanti se ne intende: regalò, infatti, la salvezza ai bianconeri nella stagione 2010-2011.

Non solo Bocalon: nella storica promozione del Venezia c’è anche lo zampino di Francesco Forte, attaccante ex Lucchese. L’ex rossonero è stato tra gli assoluti protagonisti mettendo a segno 15 reti in campionato.

Foto dalla pagina Facebook del Venezia Fc