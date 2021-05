Basketball Club Lucca, sfida delicata con Montecatini

Meno tre: tante sono le partite che ancora mancano per chiudere la fase retrocessione. Per il Basketball Club Lucca è un percorso che si sta facendo sempre più stretto e difficile. La meta è riuscire a chiudere questa fase, nella prima settimana di giugno con la salvezza e la permanenza in serie C Gold in tasca, permettendo alla società di poter cominciare a lavorare con la necessaria tranquillità alla preparazione del prossimo campionato.

Il primo dei tre incontri rimanenti andrà in scena domani (30 maggio) al Palapertini di Ponte Buggianese e l’avversario che il Bcl si troverà ad affrontare è il grande Montecatini, squadra che ad inizio campionato godeva del massimo rispetto ed era tra le designate a passare il turno per giocarsi i playoff.

Poi come a volte capita, anche nelle migliori pasticcerie, “tutte le ciambelle non riescono con il buco”. Pur vincendo tre partite nella prima fase si è piazzato nella penultima posizione del suo girone, segno di un alto livello delle squadre presenti, ritrovandosi, come il Bcl, a giocarsi la retrocessione.

Non è comunque una squadra da sottovalutare, anzi tutt’altro. Non deve far illudere la bella prova del Bcl contro il Montecatini in occasione di un’amichevole disputata ad inizio campionato, i rossoblu hanno giocatori di altissimo livello, tra cui l’ex Romano, non più giovanissimo, ma con un polso da far invidia a molti suoi compagni, per non parlare di Tommei, Ingrosso e del muro difensivo di Marengo.

La squadra di Cardelli ha sei punti in classifica, guadagnati contro la Synergy, il Montevarchi e il Valdisieve, mentre il Basketball Club Lucca che si trova a quota quattro, esce da due pesanti sconfitte, l’ultima proprio con il Montevarchi che ha segnato fortemente tutto l’establishment del Bcl, costringendo Tonfoni e i suoi ragazzi ad un’analisi ancora più attenta e approfondita sul modo di interpretare le partite.

Da questo è scaturita una settimana di allenamenti molto intensi, dove è stato chiesto ai ragazzi il massimo impegno e sforzo, la partita con il Montecatini è una delle ultime possibilità per tentare di rimanere fuori dalla palude dei playout, Tonfoni ha chiesto ai suoi ragazzi di essere pronti alla sfida, di essere massicci e di scendere in campo con i famosi “occhi delle tigre”. Unica nota stonata: il coach dovrà fare a meno per questa delicata partita con Montecatini di Simonetti, infortunatosi durante l’ultima seduta di allenamento.

Palla a due al Palapertini di Ponte Buggianese domani alle 18.