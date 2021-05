Seravezza Pozzi saluta l’allenatore Vangioni

Il Seravezza Pozzi calcio saluta l’allenatore Walter Vangioni, originario della Garfagnana.

Un divorzio consensuale avvenuto dopo cinque stagioni correlate da buoni risultati con una vittoria del campionato di eccellenza contro una corazzata (l’attuale Grosseto), tre campionati ai massimi livelli della categoria giocando un gran calcio e mettendo in risalto le qualità di alcuni giocatori che poi hanno preso la strada di categorie superiori.

“Ti vogliamo ringraziare – spiega la squadra – per tutto quello che hai fatto per noi per il senso di appartenenza che hai dimostrato e soprattutto per i tuoi valori morali che spesso nascondi ma per chi ti conosce e ti frequenta vengono fuori in maniera esagerata. Grazie Mister per come ci hai fatto crescere, siamo cresciuti insieme e questo non lo cancellerà mai nessuno. I risultati che hai ottenuto in questa società rimarranno negli almanacchi ma di te ricorderemo soprattutto quello che sei un uomo fragile fuori ma un eroe dentro il rettangolo di gioco un uomo vero che non dimenticheremo mai. Hai lasciato il segno . Ci rincontreremo sicuramente sui campi e lì saremo avversari ma mai nemici . Un abbraccio commosso da una società che ti ha voluto tanto bene”.