Il Tau Calcio non si ferma più. Nella settima giornata del campionato di Eccellenza, la squadra di Altopascio si impone con un netto 3-0 nel match casalingo contro il San Miniato Basso. Una partita senza storia: gli amaranto hanno sbloccato la gara all’ultimo secondo del primo tempo con il calcio di rigore di Anzilotti. Nella ripresa la squadra di mister Cristiani ha chiuso la gara con le reti di Rossi e Antoni. Il Tau, ad una partita dalla fine, conquista altri tre punti, sale momentaneamente al secondo posto e continua a credere nei playoff. Continua il sogno della sorpresa del campionato.

Vittoria con qualche brivido sul finale per il Camaiore: avanti per 3-0, la Cuiopelli ha accorciato nei minuti di recupero sul 2-3 ma non è riuscita in quella che sarebbe stata una clamorosa rimonta.

I risultati

Cascina – Massese 0-0

Cuoiopelli – Camaiore 2-3

CUOIOPELLI: Lampignano, Iannello (10’ st Buscè), Isola (10’ st Bagnoli), Martinelli, Spinelli, Ghelardoni, Cornacchia (10’ st Benvenuti), Zocco (45’ st Moretti), Petracci, Pirone, Dal Poggetto (24’ st Montemagni). A disp. Poli, Diomande, Bonfanti, Carli. All. Marselli

CAMAIORE: Petroni, Papi, Barsotti (39’ st Bertolucci), Ricci (34’ st Conti), D’ Alessandro, Signorini, Da Pozzo (11’ st Benedetti), Ceciarini, Morelli (11’ st Mancini), Viola, Agostini (34’ st Pacini). A disp.: Mariani, Gori, Giannini. Verdi. All. Bracaloni

ARBITRO: Leonardo Burgassi di Firenze (Poneti e Scipione di Firenze)

RETI: 11’ pt Viola, 22’ pt Da Pozzo, 16’ st Viola, 40′ st rig. Petracci, 42′ st Martinelli

NOTE: Angoli 5- 1. Ammoniti: 32’ pt D’Alessandro, 40’ pt Petracci, 20’ st Martinelli, 22’ st Zocco, , Espulso: 20’ st D’Alessandro (CA fallo di reazione), Recupero 1° tempo 0’, 2° tempo 6’.

Ha vinto la squadra più motivata quella che aveva un solo risultato per continuare a credere nei playoff. La Cuoio ha esaltato le qualità di un Camaiore che è arrivato nel comprensorio privo di Raffi, Geraci, D’Antongiovanni, Arnaldi e con Verdi solo in panchina.

Le solite sbavature commesse in fase di avvio del’azione hanno prodotto il doppio vantaggio repentino di Viola e Da Pozzo il quale finalizzava un azione nata da un cattivo controllo di Ghelardoni. Con due gol di vantaggio neppure alla metà del primo tempo, il Camaiore tendeva a diminuire la pressione alta pensando solo ad abbassare il ritmi della sfida. La gara si riequilibrava nella seconda metà del tempo.

La seconda parte nasceva con i presupposti che avevano dato vita alla prima metà del tempo Da Pozzo dal fondo proponeva un centro arretrato per Viola in quale approfittava dell’immobilismo della difesa della Cuoio e realizzava il terzo centro per i versiliesi. I quali si complicavano la vita con l’espulsione di D’Alessandro per doppia ammonizione. Un fallo di mano con rigore realizzato da Petracci e un inzuccata di Martinelli rendevano il finale acceso con la Cuoio che cercava la clamorosa rimonta e con il Camaiore che aveva mandato in campo anche il 2003 Bertolucci pronto a rintuzzare gli assalti finali per portare a casa un successo fondamentale in ottica playoff.

Fratres Perignano – San Marco Avenza 3-1

Tau Calcio – San Miniato Basso 3-0

TAU CALCIO: Citti, T. Ricci (29’ st. G. Magini), Lucchesi (35’ st Quilici), Anzilotti (37’ st Maccagnola), Mancini, Fedi, Fazzini, Niccolai, Rossi (28’ st Ceceri), Benedetti (26’ st Manfredi), Antoni. A disp. Donati, Barbera, Fanani, Nieri. All. Cristiani

SAN MINIATO BASSO: Del Bino, Bozzi, Accardo, Borselli, Parenti, Sabatini., Pecci (1’ st Santagata), Danieli Vaz (19’ st Cardini), Micchi (19’ st Borgioli), Demi (1’ st Nolé), Fofi (19’ st Testa). A disp. Giannangeli, Bartoli, Taddei, Biondi. All. Venturini

ARBITRO: Giovanni Curcio di Siena (Laganà e Petrakis di Siena)

RETI: 46’ pt rig. Anzilotti, 10’ st Rossi, 25’ st Antoni

NOTE: Angoli: 4 – 2. Ammoniti: 33’ pt Pecci, 11’ st Rossi, 13’ st Parenti, 27’ st Cardini, 43’ st Sabatini. Recupero 1° tempo 1’, 2° tempo 4’.

C’è una partita che finisce un attimo prima della pausa, al momento del rigore sacrosanto fischiato ai locali e c’è una ripresa nella quale non c’è storia.

È tutta qui la sfida tra gli amaranto di casa costretti a vincere per mantenere la propria posizione nella griglia playoff e un San Miniato che cerca di chiudere nella maniera migliore questi ultimi 270 minuti stagionali. Portieri sollecitati solo da un tentativo per parte velleitario di Fofi per i samminiatesi e di Benedetti per gli amaranto.

Un attimo prima della chiusura della prima frazione l’episodio che indirizza la gara. Accardo commette fallo da rigore su Anzilotti, il quale trasforma la massima punizione per il suo secondo gol da quando è iniziato questo mini-torneo. Liberatosi dalla pressione del successo a tutti i costi, il Tau ritrova tutte le sue certezze a livello di gioco con il San Miniato che esce immediatamente dalla partita.

Il duo Antoni-Benedetti va ad un passo dal raddoppio e subito dopo confeziona l’assist per la pregevole girata immediata in area di Rossi per il suo primo centro stagionale. Antoni a 20 dalla fine corona un ottima prestazione con il terzo sigillo di giornata e il terzo personale ribadendo in gol una corta respinta di Del Bino sul tiro di Rossi.

La gara non ha più nulla da dire, Il Tau si giocherà nel suo ultimo impegno a Massa un’intera stagione, visto che nell’ultima giornata sarà costretto allo stop forzato per l’uscita di scena anticipata del Tuttocuoio.

Il San Miniato cercherà di chiudere l’annata nella maniera migliore ospitando mercoledì 2 giugno il Camaiore e poi attraverserà il fiume per recarsi al Masini di Santa Croce sull’Arno.

Riposa Ponsacco