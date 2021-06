Basketball Club Lucca, terza vittoria per l’under 16 Eccellenza

Basket La Spezia – Basketball Club Lucca 64-71 (19-18 – 27-35 – 42-55)

BC LUCCA: Brugioni 31, Battaglia 2, Gentili 7, Buselli 5, Benedetti 4, Carrara 2, Catelli 9, Bosi 2, Figus 2, Del Debbio 6, Rinaldi, Sciotti (inf.). Allenatore Merciadri, assistente Losco

Al PalaSprint della Spezia arriva la terza vittoria in questo breve campionato per l’under 16 eccellenza del Basketball Lucca che, dopo una battaglia durata 40 minuti, riesce ad avere la meglio sui mai domi rossoblù di coach De Santis.

Questa vittoria in trasferta, per 64-71, consolida il terzo posto in classifica dei ragazzi di Merciadri e lascia aperte, seppur in forma ridottissima, le possibilitá di accedere alle final four per il titolo toscano. Si classificano solamente le prime due di ogni girone, e a due giornate dal termine, Cecina, seconda, precede i lucchesi di 2 lunghezze ma con il vantaggio degli sconti diretti a favore in caso di arrivo a pari merito.

Al di là della classifica, coach Merciadri può essere soddisfatto della crescita e della prova di tutti i suoi ragazzi che, nonostante le ampie rotazioni, hanno tenuto il campo in modo ottimale in una partita dall’esito per niente scontato. Se l’assenza di Manfredini e Sciotti Gratti, entrambi infortunati, rappresentava un peso notevole in termini di energia e pericolositá per il gruppo, la squadra ha comunque saputo trovare nella forza del collettivo la chiave per spuntarla sugli avversari.

Trascinati dal solito infaticabile Andrea Brugioni, 31 punti alla fine, e alla sua miglior partita stagionale, ogni componente del roster ha dato un contributo prezioso. Su tutti sono da annoverare le ottime prestazioni di Filippo Gentili e Giorgio Buselli, incisivi con la loro fisicità in contropiede e sotto vicino a canestro. Conferme di crescente solidità e consapevolezza sono invece arrivate da Luca Del Debbio, Daniele Rinaldi e Lorenzo Bosi. Capitan Pietro Benedetti e Emanuele Catelli, nonostante una partita fatti di alti e bassi, con veri e propri lampi di talento, hanno più volte trascinato la squadra fuori dalla secche in attacco in alcuni momenti difficili. Benissimo anche Zubin Battaglia, classe 2006, schierato in quintetto e pronto al definitivo salto di qualità anche tra i ragazzi più grandi. Infine una menzione particolare spetta a Niccolò Figus e Leonardo Carrara che ancora una volta, con sacrificio e impegno, attingendo ad ogni singola spilla di energia, hanno dimostrato l’enorme attaccamento che hanno per questa squadra e per i propri compagni. Due ragazzi da portare da esempio per l’impegno e la dedizione profuse quotidianamente in palestra.

Forti di un gruppo solido quindi ma privi, purtroppo, di individualità importanti come Sciotti e Manfredini, i ragazzi del BcLucca sono chiamati ad una settimana davvero impegnativa.

Si parte mercoledì mattina al Palatagliate dove giocheranno contro Don Bosco, imbattuta e meritatamente prima in classifica, per poi chiudere a Livorno, sponda Pielle, sabato nel tardo pomeriggio.

Ultime due partite di questo breve ma divertente girone. Che dire: forza ragazzi e in bocca al lupo.