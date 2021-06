A Renaio una giornata dedicata ai test rally collettivi

Sarà l’asfalto di Renaio, nel comune di Barga, ad accogliere l’ennesima iniziativa di Automobile Club Lucca a sostegno del motorsport. L’istituzione automobilistica provinciale – nell’ottica di garantire ai praticanti il massimo impegno in termini di sicurezza e qualità – ha messo in programma per domenica 20 giugno una giornata dedicata ai test rally collettivi. Una proposta articolata sulla possibilità di preparare al meglio gli impegni offerti dalla fase centrale della stagione sportiva, potendo contare su un numero illimitato di passaggi durante le due sessioni previste: dalle 9 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 18. Tenendo fede alla linea adottata in merito all’organizzazione di test abusivi – fermamente condannata per la mancanza dei presidi di sicurezza previsti – Automobile Club Lucca offrirà ancora ai conduttori la possibilità di poter contare su tre chilometri di asfalto, dalla località Corte Beltempo al bivio per Bebbio, sostenendo un costo decisamente inferiore rispetto agli standard.

Sport e territorio: un connubio espresso in una proposta condivisa da Automobile Club Lucca con le istituzioni locali, al fine evitare disagi alla popolazione e garantire ai licenziati interessati un progetto di grandi contenuti. Un abbraccio, quello del comune di Barga, che garantirà ai team interessati la possibilità di usufruire di ampi spazi, necessari al fine di poter assecondare nel migliore dei modi l’impegno “sul campo” in vista dei prossimi impegni in programma il 17 luglio sulle strade della provincia, il Rally Coppa Città di Lucca e la Coppa Ville Lucchesi.

C’è tempo fino al 18 giugno prossimo per iscriversi al test rally di Barga: il modulo di iscrizione dovrà essere inviato all’indirizzo mail soci@lucca.aci.it.

Tutte le informazioni e la modulistica sull’iniziativa sono disponibili all’interno del sito ufficiale Aci Lucca Sport, agli indirizzi www.aciluccasport.it e https://tinyurl.com/35fbh54p.