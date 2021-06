Campionato rally terra, weekend sulle strade sarde per il pilota Paolo Andreucci

Torna l’appuntamento con il campionato Italiano Rally Terra. Paolo Andreucci, sviluppatore delle Mrf Tyres, questo weekend sarà al via del secondo round che si disputerà tra le strade sarde del mondiale, contestualmente all’appuntamento valido per il Wrc, World rally championship.

Il pilota garfagnino sarà in cerca di riscatto nella gara sarda, visto l’avvio di stagione sfortunato al Rally Adriatico. La vettura con la quale prenderà lo start, è sempre la Skoda Fabia R5 Evo2 del Team H Sport di Silvio Lazzara, con le coperture Mrf Tyres e sarà supportato dalla scuderia M33 e Skygate. Ad affiancare Paolo Andreucci, in questa occasione non ci sarà il navigatore Francesco Pinelli, assente per impegni personali, ma ritorna sul sedile di destra Rudy Briani.

“Sarà un bel momento tornare in Sardegna – ha commentato Paolo Andreucci – la mia ultima partecipazione risale al 2015, nella gara del mondiale, che chiusi all’ottavo posto assoluto. Il 2014 è stata l’ultima occasione nella quale ho corso la gara nazionale a seguito del Wrc e sono sicuro che anche questa volta sarà un rally molto duro. Occorrerà grande sensibilità di guida per seguire le linee tracciate dai piloti del Wrc cercando di evitare pietre che potrebbero portare a forature inaspettate. Sappiamo di avere una macchina molto competitiva, quindi l’obiettivo sarà quello di massimizzare il nostro impegno per chiudere con un risultato importante che ci permetta di marcare dei punti utili per il campionato”.

Saranno quattro le prove speciali che i piloti del Rally Italia Sardegna valido per il Cirt impegneranno per darsi battaglia. Dopo lo shakedown in programma per giovedì (3 giugno) i piloti della serie tricolore battaglieranno su due prove speciali da ripetere due volte, la Filigosu-Sa Conchedda di 22.29 chilometri e Terranova di 14.36 chilometri. I piloti del tricolore però, impegneranno le prove in coda ai piloti del mondiale, quindi sarà fondamentale fare attenzione allo stravolgimento del fondo stradale, in seguito al passaggio della carovana del mondiale. La partenza avverrà da Olbia, al parco assistenza allestito in località Isola Bianca, mentre il service tra i due giri sarà remoto, come nei rally degli anni d’oro, in località Monti alla Cantina del Vermentino. Arrivo, nuovamente a Olbia, dalle 18,30 di venerdì (4 giugno).