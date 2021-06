Mm Motorsport al Rally Italia Sardegna con Valter Pierangioli

Sarà ancora all’insegna del grande palcoscenico, l’impegno che coinvolgerà Mm Motorsport nel fine settimana. Il team di Porcari sarà parte integrante del Rally Italia Sardegna, appuntamento valido per il campionato del Mondo Rally, ma che vedrà la struttura affiancare Valter Pierangioli nel confronto riservato agli interpreti del campionato italiano Rally Terra, contesto che lo stesso pilota affronterà al volante della Skoda Fabia R5 equipaggiata con pneumatici Pirelli.

Occasione per vedere concretizzati i buoni propositi dello shakedown del Rally Adriatico, appuntamento che ha visto l’esperto driver senese uscire di scena anzitempo, ma che non ha negato al team ottimi riscontri in fase di analisi, questa prima collaborazione tra Mm Motorsport e Valter Pierangioli, sarà densa di contenuti. Particolari che cercheranno concretezza sulle strade dell’isola, in un appuntamento che vedrà il portacolori della scuderia Proracing affiancato alle note da Marco Nesti e che lo vedrà contrapposto ai protagonisti della serie tricolore.

Il Rally Italia Sardegna, nel suo format tricolore, vedrà Mm Motorsport e Valter Pierangioli affrontare le prove speciali Filigosu-Sa Conchedda e Terranova, in programma venerdì (4 giugno) con la cerimonia di chiusura ambientata nella cornice di Olbia. Nel corso della giornata precedente, i riflettori saranno puntati sullo shakedown. L’occasione per vedere confermate le buone sensazioni destate durante la prima collaborazione tra il pilota di Montalcino e la struttura lucchese.