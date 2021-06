Tutto pronto per la gara ciclistica del 2 giugno a Segromigno

Riparte dopo le restrizioni della pandemia anche lo sport dilettantistico. A Capannori è tutto pronto per la corsa ciclistica che si svolgerà domani (2 giugno) a Segromigno.

La partenza della manifestazione si terrà in via Nuova a Segromigno Monte, procederà in via di Piaggiori, via Don Emilio Angeli,a seguire in via Dei Bocchi , per poi risalire verso l’ arrivo sullo Stradone di Camigliano ed infine al traguardo in via Nuova.

Con ordinanza del Comune per la sicurezza di tutti i ragazzi che prenderanno il via alla gara, le strade saranno chiuse durante il passaggio delle corse, ma sarà premura di tutto il personale volontario andare incontro alle varie esigenze della popolazione che avrà bisogno di muoversi tra una corsa e l’ altra.

I giovani partenti alla giornata azzurra saranno tanti, circa 250 maschi tra esordienti e allievi toscani mentre al 1 Trofeo Qua La Zampa – Capannori in Rosa 150 femmine provenienti da tutta Italia . Dopo oltre 15 anni, Segromigno ospita una manifestazione di ciclismo giovanile e per la prima volta di ciclismo femminile giovanile.