Under 18 Bc Lucca, quarto successo consecutivo

Quarta partita di campionato e quarto successo consecutivo (98 a 24) per l’Under 18 Basketball Lucca, allenata da Ricci e Pizzolante, che, oltre ad allungare la striscia positiva di risultati, si dimostra sempre più squadra solida e pronta ad affrontare a viso aperto qualsiasi compagine nella seconda e ben più impegnativa fase del campionato regionale.

In trasferta, contro i pari grado della Scuola Basket Prato, il BcLucca non ha faticato ad imporsi fin dalle prime battute di gioco con un quintetto di partenza formato da Cattani, Giovannetti, Balducci, Volterrani e Piancastelli. Di fronte ai biancorossi lucchesi che fanno della difesa uno dei principali reparti di forza, i pratesi hanno incontrato grosse difficoltà a trovare spazi per andare a canestro, così come si era palesato nella gara di andata al Palapaladini.

I primi punti lucchesi portano la firma di Balducci e Giovannetti. Il veloce giro-palla e il miglior assetto tecnico-tattico in campo fanno la differenza, spianano la strada ai ragazzi di Ricci, reattivi al rimbalzo e pronti a scattare in contropiede. E Lucca chiudendo sul 22 a 6 la prima frazione, gioca senza affanni controllando le folate avversarie.

Nel secondo quarto sia il Bcl che Prato appaiono più contratte, indipendentemente dai cambi effettuati. Lucca talvolta sbaglia ingenuamente da sotto canestro ma i padroni di casa non ne approfittano per accorciare le distanze. Piercecchi partito in sordina, sfodera le sue armi migliori aprendo varchi nella difesa avversaria coadiuvato da un Volterrani sempre in spolvero e, soprattutto, da Succurto che quando ha la mano calda difficilmente sbaglia sia dalla media che dalla lunga distanza: ben 25 punti messi a referto per Lucca portano la sua firma.

Nella seconda parte di gara il ‘leit motiv’ non cambia. Coach Ricci fa ruotare la panchina ma la solidità del Bcl non ne risente, tanto che nel terzo quarto Lucca segna 31 punti. Prato, che dispone comunque di alcune valide individualità, soltanto a sprazzi mette in difficoltà l’arcigna difesa ospite e Lucca continua a premere sull’acceleratore con Balducci, Piancastelli e Catasta fino alla sirena finale.

Ora il BcLucca Under 18 gold è atteso da un’altra partita in casa e dall’ultima in trasferta a Pescia prima di conoscere gli avversari della seconda fase di campionato.