Tau Calcio, niente impresa a Massa: ma è matematico l’accesso ai playoff

Non riesce al Tau Calcio l’obiettivo di vincere contro i bianconeri della Massese, ma è comunque matematica la qualificazione ai playoff. La Massese riesce nell’intento di conquistare i tre punti ed agganciare proprio gli amaranto in classifica a 13 punti. Ma per gli amaranto è decisiva la sconfitta del Camaiore a San Miniato: e può festeggiare la post – season. Ai playoff vanno anche Fratres Perignano, Cascina e, ovviamente, la Massese.

Male il Camaiore che perde una sfida contro una formazione ormai fuori dai giochi come il San Miniato Basso: perde l’accesso ai pòlayoff.

Fratres Perignano-Cascina 2-2

Massese-Tau Calcio 2-0

MASSESE: Barsottini, Battistoni, Della Pina, Malanchi, Zambarda, Rudi, Michelotti, Lucaccini, Manfredi F. (25’st Centonze), Papi, Kouko (32’st Igbineweka). A disp.: Ventura, Baldini, Bennati, Bonini, Thiam, Mazzucchelli, Trotta. All.: Gassani

TAU CALCIO: Citti, Ricci T. (25’st Magini G.), Lucchesi (6’st Nieri), Anzilotti, Mancini, Fedi, Fazzini (25’st Manfredi), Niccolai M., Rossi (23’st Ceceri), Benedetti, Antoni (38’st Ricci F.). A disp.: Donati, Magini, Maccagnola, Ghilarducci, Fanani. All.: Cristiani

ARBITRO: Leoni di Pisa (Veli e Coco di Pisa)

RETI: 23’pt e 50’st Papi

NOTE: ammoniti Antoni, Niccolai. Espulso Nieri.

Esce sconfitto il Tau nell’incontro contro la Massese, che vince per 2 a 0 sulla squadra di mister Cristiani. Una sconfitta che, però, non impedisce al Tau Calcio di accedere ai play-off. La Massese imposta bene il gioco fin dai primi minuti e al 23’ passa in vantaggio con Papi, autore di un bel gol dalla distanza. Nella ripresa, invece, la partita si fa più equilibrata e le due squadre si confrontano alla pari, rendendosi protagoniste di un incontro combattuto su tutti i fronti. I ragazzi di mister Cristiani provano a trovare il pareggio, ma non riescono a finalizzare. Allo scadere, Nieri commette un fallo in area e la Massese passa in vantaggio con Papi su calcio di rigore. Nonostante la sconfitta non si arresta la corsa del Tau Calcio, che accede ai play-off con certezza: una notizia che ha fatto il giro di tutta la società amaranto.

San Marco Avenza-Ponsacco 1-1

San Miniato Basso-Camaiore 3-2

SAN MINIATO BASSO: Giannangeli, Bozzi, Taddei (40’ st Pacciani), Nolè, Parenti, Sabatini A., Borselli, Marinari, Micchi (41’ st Guerra), Borgioli (27’ st Demi), Fofi. A disp. Del Bino, Bartoli, Biondi, Pecci, Danieli Vaz, Cardini, Demi, Pacciani, Guerra. All. Venturini

CAMAIORE: Petroni, Papi (8’ st Bertolucci), Barsotti (16’ st Mancini), Ricci, Galli (1’ st Benedetti), Signorini, Da Pozzo, Ceciarini, Geraci (18’ st Morelli), Viola, Agostini (35’ st Conti). A disp.: Mariani, Benedetti, Giannini, Conti, Gori, Pacini, Mancini, Bertolucci, Morelli. All. Bracaloni

ARBITRO: Martini di Arezzo (Perlamagna di Carrara e Guiducci di Empoli)

RETI: 29’pt rig. Geraci, 38’pt Micchi, 45’pt Nolè, 4’st Sabatini A., 30’st Mancini

NOTE: Ammoniti 6’ pt Sabatini, 26’ pt Nolè, 35’ pt Marinari, 42’ pt Micchi, 2’ st Geraci, 24’ st Viola, 32’ st Giannangeli. Espulso 46’ st Viola (C doppia ammonizione)

Il San Miniato Basso chiude la mini-stagione davanti per la prima volta ai propri sostenitori, superando in rimonta il Camaiore riducendo così sensibilmente le speranze dei versiliesi di entrare nel poker di squadre che si giocheranno la promozione in Serie D nelle semifinali. Gara divertente condizionata dal gran caldo.

La sfida per gli ospiti si era messa nella maniera migliore intorno alla mezz’ora quando il signor Martini di Arezzo assegnava una massima punizione per un fallo commesso da Parenti su Geraci. Una decisione che ha lasciato più di una perplessità. Per la seconda gara consecutiva i ragazzi di Venturini sono andati sotto sempre su calcio di rigore. Geraci ha piazzato il suo quarto centro stagionale, all’angolino alla sinistra rendendo vano il tuffo di Giannangeli per il suo quarto centro in campionato.

Dura lo spazio di 10 minuti il vantaggio ospite. Addirittura su un corner a favore Galli appoggia in dietro al proprio portiere Petroni costringendolo a spazzare in fallo con la retroguardia camaiorese tutta sbilanciata in avanti. Fofi con le mani smarcava Micchi davanti al portiere il quale ribatteva il primo tentativo ma capitolava sulla correzione di testa per il terzo gol in campionato compresi quelli con il Tuttocuoio.

Prima della pausa il San Miniato opera il sorpasso con la caparbietà di Nolè bravo al limite dell’area a intercettare un rinvio di Signorini triangolare con Micchi con una finta di evitare Galli per presentarsi davanti a Petroni e non dargli via d’uscita con un tocco sotto. Davvero un gran gol il primo gol stagionale per ex Lucchese. In avvio di ripresa un incornata di Sabatini metteva il San Miniato a distanza di sicurezza. A un quarto d’ora dalla fine il Camaiore riapre i giochi: Viola in pressing ruba palla sulla mediana a Marinari tocco filtrante per Mancini. Nel finale Viola complicava i piani ai suoi facendosi espellere, prima del triplice fischio i padroni di casa chiedeva un rigore su Fofi non rilevato dal fischietto aretino.

I locali si congedano dal Pagni con un successo di prestigioso mitigando lievemente le aspettative in questo mini-torneo, il Camaiore è fuori dai playoff.

Riposa Cuoiopelli