Amore & Vita torna in gara al Gp Gippingen per alzare la testa dopo due uscite negative

Amore e Vita è attesa da un’altra competizione molto prestigiosa domani sulle strade svizzere del cantone di Aargau, il Grosser Preis des Kantons Aargau. Sarà il terzo appuntamento importante in 10 giorni, dopo le prove (al di sotto delle aspettative) disputate prima in Francia e poi in Slovenia.

Ci si aspetta in questa occasione una svolta decisiva, ma c’è anche da dire che l’impegno degli atleti diretti da Marco Zamparella, non è mai stato messo in discussione in queste ultime competizioni. Purtroppo la sfortuna – come a volte capita – ha giocato una carta importante e su questo ci si può fare davvero poco. In casa Fanini però non si cercano né scuse né attenuanti, ma si guarda sempre al ‘bicchiere mezzo pieno’, seppur i risultati sperati tardino ad arrivare.

Quindi avanti tutta, con la massima determinazione ed entusiasmo.

“Non ci perdiamo d’animo – commenta Cristian Fanini – siamo consapevoli del nostro valore e questo deve restare sempre il nostro focus principale. I momenti difficili sono fatti per essere superati, così come la sfortuna. È vero che nelle ultime due gare, sembrava che tutto girasse storto e tra cadute nei momenti più cruciali, a problemi tecnici che comunque potevano anche capitare ad altri, ne abbiamo passate tante. Però adesso ciò che conta è essere di nuovo in corsa con il giusto mindset e rinnovate motivazioni per fare sempre del nostro meglio. La gara che ci attende è davvero molto rilevante in termini di prestigio e parterre di atleti al via, quindi per noi rappresenta un obbiettivo primario. Poi, il nostro Davide Appollonio su questo traguardo in passato è arrivato terzo, quindi è naturale che partiremo per riprovarci”.

Dopo il Gp Slovenia dove Marco Tizza è stato stoppato da un problema tecnico quando si trovava nella fuga “buona” che poi si è giocata la vittoria, e Davide Appollonio e Paolo Totò messi fuori gioco per la lotta ad un piazzamento a causa di una caduta nei chilometri finali, c’è stato un necessario faccia a faccia tra dirigenza ed atleti per cercare di svoltare pagina immediatamente con la giusta armonia. L’atmosfera in casa Fanini adesso è delle migliori e si punta senza mezzi termini a venir fuori in appuntamenti che contano, proprio come questo del Grosser Preis des Kantons Aargau.

“Il Gp Gippingen (così si chiamava la corsa fino ad alcune stagioni fa) sarà un test importante per noi – spiega il ds Marco Zamparella – attendiamo un confronto con molti atleti provenienti anche dal Giro d’Italia per vedere il reale livello dei nostri ragazzi che comunque, seppur nelle ultime corse non abbiano centrato risultati degni di nota a causa di varie vicissitudini, hanno lavorato bene e possono vantare un’ottima condizione. Mi aspetto molto da tutti e spero anche in un pizzico di fortuna che ultimamente sembra essersi dimenticata di noi”.

Il team vedrà schierati al via i suoi migliori atleti con Davide Appollonio che sarà il leader e Paolo Totò dargli manforte. Marco Tizza potrà giocare da outsider, mentre completeranno l’organico Stefano Pirazzi, Charly Petelin e Kristaps Pelcers. Non sarà dei giochi purtroppo Manuel Senni che tre giorni fa è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per sistemare una problematica fisica causata dell’incidente in allenamento dello scorso aprile.

Senni dovrà rimanere fermo ancora tre settimane e probabilmente dovrà saltare anche i campionati italiani in programma a fine mese.