Bc Lucca – Asd Valdisieve 92-78 (25/20 – 56/45 – 71/61 – 92/78)

Bcl: Lippi 11, Piercecchi, Barsanti 29, Russo 8, Di Sacco 6, Spagnolli 6, Giovannetti 9, Balducci, Lombardi 6, Pierini 17, Perfetti. All. Tonfoni, Ass. Pizzolante, Ass. Nicolosi

Valdisieve: Bongini 26, Bartolozzi 3, Piccini 7, Maltomini 9, Occhini 16, Morandi 1, Bianchi 5, Sarti , Municchi 5, Piccini 6. All. Pescioli, Ass. Gemmi

Ore 21: la partita della vita ha inizio, si gioca, di nuovo dopo circa due anni con il pubblico sugli spalti, ma sempre nel rispetto di tutte le normative anti covid, di fatto è il sesto uomo in campo, tanto è l’incitamento che riescono a dare ai ragazzi di casa. Il Basketball Club Lucca ha un solo risultato utile, la vittoria, la palla vola in aria, possesso per gli ospiti ed è un break da 0/5, i bianco/rossi sono stati letteralmente presi in contropiede e fanno fatica a prendere il ritmo.

Tonfoni impartisce ordini e sprona i suoi ragazzi che lentamente cominciano a prendere le misure al canestro avversario, Lippi, Pierini, Russo guidano le fasi offensive del Bcl, dopo un primo momento di sbandamento i padroni di casa sono entrati in partita, Barsanti e Pierini macinano gioco fino al sorpasso andando a chiudere il primo quarto sul 25/20.

Secondo quarto tesissimo, il Valdisieve vuole in tutti i modi staccarsi dal fondo classifica, una sconfitta per loro significherebbe matematicamente giocarsi i play out, in campo c’è fin troppa energia, i giallo/verdi puntano il canestro dei lucchesi a testa bassa, ma stasera il Basketball club Lucca sembra aver trovato come non mai la quadratura del cerchio, difende e colpisce duro, Pierini e Barsanti salgono definitivamente sugli scudi, questa sera sono incontenibili, ma non solo loro, Giovannetti, Lippi, tutto il gruppo sta girando molto bene e stacca un parziale da 31/25 che manda al riposo le squadre sul 56/45.

La ripresa mostra subito dai primi minuti quanto sarà dura riuscire ad aver ragione dell’avversario. La tensione in campo è salita ancora e le difese sono sempre più aggressive mandando in bonus tutte e due le squadre. Non è un bel quarto da vedere, molte azioni, ma spessissimo imprecise da ambo le parti, gli ospiti riescono a fare qualche cosa in più, ma il parziale che esce dal terzo tempino 15/16 la dice lunga di come le squadre si sono affrontate.

Ultimo quarto di una partita davvero dura: si riparte dal 71/61 e di certo è ancora presto per cantare vittoria, il Valdisieve non molla un centimetro, non sono da meno i ragazzi di Tonfoni, tengono e rispondono colpo su colpo, Barsanti in doppia cifra a quota 23, davvvero bravo, ma sappiamo tutti che per lui il vero carburante è il pubblico, in sua compagnia c’è un monumentale ed imparegiabbile Pierini anche lui in doppia cifra a 17 punti. Il Valdisieve ci prova ancora attraverso le ottimi mani di Bongini ed Occhini, ma Prima Barsanti e poi Lippi mettono i sigilli alla partita, 92/78 e il pubblico può esultare: adesso la strada per la salvezza per il Basketball Club Lucca va in discesa.