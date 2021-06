Softball, un’altra vittoria per le Pantere contro i Drake

Domenica (30 maggio) le Pantere sono state impegnate col softball in doppio incontro sul campo di Carraia contro Crocetta e con il baseball sul diamante dell’acquedotto contro i Drake. Le ragazze del softball sono riuscite a portare a casa un’altra vittoria nella prima partita fondamentale per la classifica mentre nella seconda hanno ceduto alle battute delle avversarie. Per quanto riguarda il derby di baseball, la partita fin dall’inizio è stata tenuta in mano dalle pantere di Lucca che hanno portato risultato a 18 a 2 a suon di battute e valide, zero errori nella difesa e un forte e strutturato monte di lancio.