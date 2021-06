Fiorentina, in Versilia l’incontro Ribery-Gattuso per parlare di rinnovo

Ospiti vip al Marco Polo Sport Center di Viareggio e a Forte dei Marmi.

Il fuoriclasse francese della Fiorentina, Franck Ribery, è arrivato in Versilia per passare alcune ore di mare, ma anche per concedersi al servizio di alcuni giovani calciatori. Ribery, che ha il contratto in scadenza, è stato accompagnato dal suo procuratore italiano, Davide Lippi, per fare da istruttore a ragazzi alle prime armi col pallone fra i piedi.

A Forte dei Marmi, invece, si trova in queste ore con la sua famiglia anche il neotecnico viola Rino Gattuso, che secondo alcune fonti avrebbe già avuto modo di incontrare Ribery per parlare di un possibile rinnovo contrattuale per il francese col club viola in vista della prossima stagione.

L’ex Bayern anche recentemente ha fatto sapere pubblicamente come la sua priorità sia rimanere a vestire la maglia gigliata, vanno però definiti tempi del nuovo legame contrattuale, ingaggio e ruolo nella Fiorentina che verrà.