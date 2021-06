La Scuola Calcio Inter del Tau Calcio Altopascio, l’unica presente in Toscana, si fa in tre: da quest’anno, infatti, si aggiungono al polo presente ai campi sportivi del Checchi Calcio di Carraia, anche Badia Pozzeveri, nella struttura dell’Academy Tau, e il Centro Sportivo Gianni D’Addario a Lamporecchio, in provincia di Pistoia.

Tre strutture all’avanguardia, dunque, tutte dedicate alla formazione dei piccoli calciatori di domani. Nuove location e nuova struttura organizzativa: ad affiancare Maurizio Matteoni, referente per Fc Internazionale Scuola Calcio Inter, ci saranno Marco Ghera e Paolo Lepori, istruttori e responsabili dei tre centri sportivi. Accanto a loro, Marco Grazzini, storico mister amaranto e da oggi anche responsabile tecnico del progetto.

La Scuola Calcio Inter, arrivata a Lucca nel 2016 grazie al sodalizio tra il Tau Calcio e la squadra nerazzurra, offre la possibilità alle bambine e ai bambini nati tra il 2014 e il 2016 di avvicinarsi al mondo del calcio attraverso programmi ludico-motori di grande qualità, studiati e approvati dai tecnici Inter. Facendo leva sul gioco e sul divertimento, quali strumenti basilari per coinvolgere i bambini e le bambine, la Scuola Calcio Inter propone un’offerta formativa che punta alla crescita motoria e sportiva dei suoi iscritti: durante le sedute di allenamento, infatti, vengono offerte occasioni di gioco spontaneo, da cui attingere esperienze motorie significative, si rispettano le diverse esigenze fisiologiche, psicologiche e pedagogiche di ciascun allievo e, soprattutto, si impostano le basi di un fair play sportivo, fondamentale per il futuro, sia fuori che dentro il campo da gioco.

Per presentare i programmi e tutto il mondo della Scuola Calcio Inter sono stati organizzati open day gratuiti, che si svolgeranno su tutto il territorio, dalle 17,30 alle 19,30. Ecco il calendario dei prossimi appuntamenti: sabato 12 giugno allo stadio comunale di Badia Pozzeveri, in via Boggi; domenica 27 giugno al Centro Sportivo Ifc G. D’Addario in via Matteotti, Lamporecchio; domenica 4 luglio, allo stadio comunale di Altopascio.

Per consentire un sereno svolgimento della giornata, gli open day si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative anti-Covid. L’iscrizione è obbligatoria e deve avvenire attraverso il seguente modulo. L’iscrizione può essere fatta anche il giorno stesso all’arrivo dell’open day.

Possono partecipare agli open day i bambini non tesserati Figc.

Per informazioni: 0583.216051; 329.7760769 (solo WhatsApp); info@taucalcioaltopascio.it, www.taucalcioaltopascio.it.