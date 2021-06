“È una giornata storica per Lucca, quello del nuovo stadio è un progetto ambizioso che cambierà la storia di Lucca“. Sono queste le parole di un emozionato Bruno Russo, il presidente della Lucchese, al termine dell’evento di questa sera (7 giugno) in cui è stato presentato il progetto del restyling dello stadio Porta Elisa a città e tifosi (clicca qui per rivedere la diretta).

Il progetto del nuovo stadio, con tanto di plastico, è stato svelato all’auditorium di San Francesco con la presenza, oltre allo staff societario rossonero, di numerose autorità tra le quali presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli e il vice Luigi Ludovici, l’assessore regionale Stefano Baccelli, il sindaco Alessandro Tambellini e l’assessore allo sport Stefano Ragghianti, il presidente della Provincia Luca Menesini. Alla presentazione presente anche il mondo imprenditoriale e commerciale, tra cui i realizzatori del progetto, Aurora Immobiliare.

Il nuovo Porta Elisa

Il progetto prevede la ristrutturazione con demolizione e ricostruzione dello stadio Porta Elisa. La nuova casa della Lucchese ospiterà vari servizi: hall con bar, sala hospitality, sky box, foresteria, ludoteca, palestra, centro medico e la sala stampa. È prevista la nuova posizione del rettangolo di gioco, la demolizione tribuna est e tribuna distinti esistente, con realizzazione settore E e tribuna curva est (2439 posti), settore D per gli ospiti (1065 posti) e un parcheggio interrato. Nel progetto anche la demolizione della tribuna ovest, con realizzazione settore B curva ovest (3555 posti) e parcheggio interrato. Verrà restaurato, infine, il settore A tribuna sud storica (2118 posti) e realizzato il settore C tribuna nord (main stand) da 2823 posti con 28 sky box e 20 palchetti. La nuova struttura nella prima fase offrirà 12mila posti (tutti al coperto e estendibili a 16mila, capienza minima per la Serie A) e una rinnovata e moderna illuminazione. L’idea è quella di far giocare la Lucchese al Porta Elisa anche durante i lavori.

Il nuovo stadio è pensato come centro di aggregazione con una serie di attività per avvicinare le famiglie. Una struttura moderna e contemporanea, vicina al terreno di gioco. Lo stadio sarà circondato dal verde con un richiamo alla cinta muraria: sarà una Lucca in miniatura.

I tecnici entrano nei dettagli del nuovo Porta Elisa: “Il progetto di Lucca ha caratteristiche uniche. Porteremo il campo a 8 metri circa rispetto alla tribuna attuale avvicinandolo molto rispetto all’attuale posizione. Un richiamo palese alla città è quello del verde al di sopra delle nuove strutture, un richiamo alla cinta muraria: sarà una Lucca in miniatura. Sarà uno stadio moderno e vicino al terreno di gioco, con spalti comodi, seggiolini (numerati) con schienale ed ergonomici con una distanza tra di loro di almeno 50 centimetri. Uno stadio per le famiglie con servizi ben distribuiti, facile accessibilità e con le tribune coperte. Uno stadio contemporaneo che vive 7 giorni 7. È un progetto ambizioso, vogliamo creare un polo urbano. Pensiamo di realizzare un parcheggio interrato al di sotto di tutto l’impianto ad eccezione del campo e della tribuna storica. Pensiamo di iniziare i lavori dal lato destro, perché sarà l’area dove verranno realizzati i nuovi spogliatoti. L’idea è quella di far continuare a giocare la Lucchese allo stadio durante i lavori. Saranno realizzati 12mila posti nella prima fase, ma l’impianto è pensato per arrivare a 16mila. A conclusione dei lavori avremo ben 4 spogliatoi, una foresteria (fondamentale per il settore giovanile), la palestra, centro medico, due locali commerciali con accesi separati rispetto alla galleria centrale. Nella nuova tribuna ci sarà un’aera ristoro, lì prevediamo anche la realizzazione del museo della Lucchese, gli uffici, una biblioteca e un’area per bimbi”.

Gli interventi

Antonio Ciufarella, presidente di Aurora Immobiliare: “Non nascondo l’emozione, presentare un progetto del genere fa un certo effetto. Un ringraziamento al Comune, alla Soprintendenza, alla Lucchese e a Luca Gelli, in rappresentanza degli imprenditori lucchesi, che ha creduto fin da subito a questo progetto. Questo progetto prevede esclusivamente investimenti da parte dei privati e nessuno da parte dall’ente pubblico. Molti stadi oggi in situazioni obsolete, non sono più idonei: servono investimenti importanti. Per far sì che ci sia un futuro calcistico servono infrastrutture adeguate, senza non si può far nulla. La stadio deve essere inteso come luogo di aggregazione: la casa della Lucchese è quella e vive tutti i giorni. Ci saranno una serie di attività annesse: palestra, centro medico, bar, ristoranti e un baby parking, per avvicinare le famiglie. Un altro aspetto importante da focalizzare è che questo progetto porterà occupazione: dalla costruzione fino alla messa in funzione di tutte le attività”.

