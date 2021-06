Sarà a Viareggio il primo corso d’altura a bordo di un maxi-yacht classico dedicato alle persone con disabilità motorie

Dal 11 al 13 giugno 2021, Sy Cadamà ed l’asd I Timonieri Sbandati organizzano il primo corso al mondo di vela d’altura dedicato alle persone con disabilità a bordo di un yacht classico.

Dopo un primo approccio alla barca ed alla gestione della sicurezza a bordo, otto allievi con diverse disabilità motorie, salperanno dal porto della città di Viareggio alla volta della splendida Portovenere dove pernotteranno per poi rientrare il giorno seguente. Durante i due giorni di navigazione, sotto l’esperta supervisione di istruttori federali, gli allievi si alterneranno nei diversi ruoli e manovre di bordo imparando le basi della navigazione d’altura.

Obiettivi del corso sono l’insegnamento della sicurezza in mare, della marineria e dello sport velico come arricchimento personale ed esperienza di gruppo oltre all’autonomia come base per l’autostima. L’intenzione degli organizzatori è preparare nuovi allievi per l’equipaggio di regata del Sy Cadamà.

Varata nel 1971 su progetto di Laurent Giles, Sy Cadamà è un legno classico di 22 metri armato a ketch reso dal suo attuale armatore completamente accessibile e vivibile in autonomia per le persone in seggiola a rotelle. E’ il primo maxi classico al mondo a regatare con un equipaggio misto di persone con disabilità e normodotati ed insieme all’associazione I Timonieri Sbandati asd ha fatto dell’amore per il mare, per lo sport velico, ed emozionanti avventure, i valori fondanti nella lotta a tutte le barriere mentali e fisiche.

“Sy Cadamà e I Timonieri Sbandati sono fieri di condividere questa prima edizione del progetto con la capitaneria di porto di Viareggio – spiegano – che ci dona il suo supporto logistico per l’ormeggio e con la guardia costiera che ci onora del suo patrocinio, con il Comune di Viareggio, casa della nostra associazione e il nostro partner di sempre, la Lega Navale Italiana sezione di Padova dalla quale la maggior parte di noi provengono. Infine, ringraziamo di cuore la sezione della Lega Navale Italiana La Spezia per il supporto logistico a terra per i nostri speciali allievi. Con loro un sentito ringraziamento per il loro fondamentale patrocinio va al Club Nautico Versilia, da sempre al nostro fianco, le Vele Storiche Viareggio, Aive (Associazione Italiana Vele d’Epoca) e l’autorità portuale di La Spezia che insieme al patrocinio ci ha garantito l’ormeggio accessibile a Le Grazie”