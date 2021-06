Ginnastica artistica, sul podio a Cesenatico le atlete dell’Asd Eta Beta

Prima trasferta fuori regione dell’anno per l’Asd Eta Beta di Marlia, che dopo gli ottimi risultati regionali ha partecipato con una delegazione di più di sessanta atlete ai campionati nazionali Uisp di ginnastica artistica che si sono svolti dal 28 maggio al 3 giugno a Cesenatico.

Nonostante un anno in cui le competizioni sembravano non arrivare mai, continuamente rimandate, tutte le agoniste, allenandosi con costanza e tenacia, sono riuscite a salire sul podio nelle rispettive categorie (Mini prima 3, Mini prima 4, Prima categoria).

Per la categoria Mini prima 3 si sono cimentate Chiara Crudeli, Vittoria De Ranieri, Matilde Innocenti, Bianca Manicone, Giulia Annita Massei, Giada Minelli, Penelope Palamidessi, le squadre allieve composte da Alice Mansi, Sofia Mazzeo, Noemi Sottile e Giulia Mangiacapre, Morgana Palamidessi, Vittoria Tani Stanghellini, la squadra junior di Gejsila Caushaj, Sofia Sarti, Sofia Stefani, Federica Toti per il circuito parallele e la squadra junior di Anna Massoni, Sofia Negri, Sabrina Perini, Sara Zucconi per il circuito volteggio, la squadra mista di Caterina Malfatti, Giulia Musetti, Elena Nieri, Vittoria Romagnoli e la squadra senior di Rebecca Giambastiani, Lisa Marini, Margherita Rugai, Serena Santini.

Per la categoria Mini prima 4 Emma Bertini, Carlotta Ciucci, Adela Demiri, Ilaria Martini, Asia Lorenzoni, Anna Venturi, la squadra junior formata da Luisa Farina, Marta Lorenzini, Viola Mansi, Viola Sabbatini, la squadra mista di Asia Bambini, Alessia Baroni, Daisy Del Moro, Aurora Tognotti.

Infine per la prima categoria Linda Locci, Giulia Tocchini e Sophia Romani e la squadra formata di Elisa Malloggi e Laura Senia, la squadra di Alice Del Carlo, Noemi Giorgetti, Giulia Luchini, Valentina Tolomei, la squadra di Ginevra Benetti, Sofia Del Tessandoro, Noemi Matelli, la squadra composta da Rosa Maria Nannini, Lara Scilipoti, Giulia Tocchini e quella formata da Anna Del Monte, Benedetta Lena, Matilde Rovai, Giulia Santini.

Le atlete allenate da Chiara Betti, Gioia Bonvino, Paola Dal Poggetto e Alice Della Togna portano a casa, oltre alle medaglie, un’appagante esperienza di squadra, meritata dopo un periodo in cui nonostante le difficoltà non hanno mai perso l’entusiasmo e la passione per il proprio sport.