Basket Le Mura, dal centro della nazionale polacca arriva Agnieszka Kaczamarczyk

Il Basket Le Mura Lucca completa il proprio comparto straniere per la stagione 2021-2022 con il centro della nazionale polacca Agnieszka Kaczamarczyk, negli ultimi due campionati in forza all’Azs Gorzow.

Nata il 23 maggio 1989 a Stettino, Agnieszka sarà la prima polacca della storia ad indossare i colori biancorossi ed è pronta a disputare la sua prima stagione lontano dal campionato locale dove ha vinto due titoli nazionali, nel 2014-2015 con la maglia del Wisla Cracovia e nel 2018-2019 con l’Orzel Polkowice. Dal 2011, inoltre, Kaczmarczyk fa parte stabilmente della nazionale polacca con la quale ha preso parte anche un’edizione dei campionati europei (2011).

Alta 1,88, Kaczmarcyk nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Gorzow (terzo posto nell’ultima annata in campionato), Lider Pruszkow, Szczecin, Wisla Cracovia, Muks Poznan, Sleza Breslavia ed Orzel Polkowice. La giocatrice di Stettino, inoltre, ha maturato una certa esperienza nelle principali competizioni europee per club, ossia Eurolega ed Eurocup. Nell’Energa Basket Liga edizione 2020-2021 la classe 1989 ha messo insieme 4,4 punti e 5,2 rimbalzi di media. Cestista con caratteristiche principalmente difensive, Kaczmarcyk è pronta a portare in dote alla corte di coach Luca Andreoli la sua solidità a rimbalzo, nel farsi sentire all’interno del pitturato e la capacità di aprire spazi alle compagne di squadra con i suoi blocchi.

Lunga non con molti punti nelle mani, la giocatrice polacca può essere tranquillamente considerata una buona passatrice oltre a coprire bene il campo. Kaczmarcyk, sebbene non svolga un tipo di gioco che possa definirsi appariscente, ha delle caratteristiche che possono integrarsi alla perfezione con quelle di Maria Miccoli e Carlotta Gianolla, le sue nuove compagne di reparto. La sua esperienza e il carattere da fighter saranno preziosi per la crescita del roster biancorosso.