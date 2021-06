Calcio dilettanti, accordo tra Real Forte e Cgc Capezzano

Il Real Forte Querceta e Cgc Capezzano Pianore 1959 ufficializzano il nuovo accordo di collaborazione, volto alla valorizzazione sportiva e professionale dei giovani calciatori capezzanesi.

Il reciproco impegno da parte delle due società è finalizzato all’offerta delle massime prospettive dilettantistiche della Serie D e del campionato nazionale Juniores Under 19 come orizzonte e nuova rampa di lancio in ottica professionistica al termine di un percorso maturato all’interno del vivaio del Capezzano Pianore.

In autentica sinergia, le società si impegneranno al fine di arricchire ed estendere le rispettive proposte calcistiche a partire dalla condivisione di valori sani e imprescindibili quali serietà e professionalità. La collaborazione avrà dunque valenza attiva e proficua nell’intento di fornire nuovi stimoli e concrete possibilità, oltre alla già garantita categoria di Promozione, a tutti i ragazzi del settore giovanile rossoverde.