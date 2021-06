Ciclismo femminile, torna a fine agosto il Giro della Toscana

Dopo un anno di assenza, a fine agosto tornerà il Giro della Toscana internazionale femminile di ciclismo, dedicato come sempre all’indimenticabile Michela Fanini. Ed è proprio all’omonima società ciclistica che è affidata l’organizzazione della corsa. “Abbiamo atteso che la situazione sanitaria migliorasse – ha sottolineato il patron Brunello Fanini – perché non volevamo che la nostra festa, la festa del ciclismo femminile si svolgesse senza pubblico. Ora ci riproviamo facendo tutti gli scongiuri del caso”.

E che ‘il Toscana’, che si terrà il 27 e il29 agosto, sia fra le gare a tappe più attese dell’anno è dimostrato dal fatto che già da alcuni mesi oltre 30 squadre, provenienti da tutto il mondo, hanno chiesto di poter partecipare: “Siamo strafelici di questa attenzione e dimostrazione di affetto ma purtroppo – ha aggiunto Fanini – non possiamo accontentare tutti. Cercheremo di fare il massimo accettando 25 team (10 italiani e 15 stranieri) che saranno composti da ben 7 atlete ciascuno. Se le liste saranno al completo vedremo al via 175 cicliste, un record per la nostra manifestazione e, forse, per tutto il movimento femminile”.

Al momento, protocolli Covid permettendo, sono annunciate anche squadre provenienti dalla Colombia e dal Brasile, con oltre 30 nazioni rappresentate. La formula sarà quella consolidata in 24 anni (questa, infatti, sarà la 25esima edizione): un cronoprologo al venerdì, una tappa movimentata al sabato e una frazione più impegnativa alla domenica.

“Lo scorso anno – ha concluso Brunello Fanini – eravamo ad un passo dal concludere l’accordo per l’inserimento di una quarta tappa, poi nel mondo è successo quello che sappiamo e ci siamo dovuti fermare. I contatti, molto interessanti e interessati, li abbiamo ancora ma è difficile che si possano concretizzare in questa stagione visto il poco tempo a disposizione. Li terremo caldi per la prossima”.