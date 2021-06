Ci siamo, l’attesa è finita. Questa sera (11 giugno), alle 21 allo stadio Olimpico di Roma, l’Italia sfiderà la Turchia nel match inaugurale del campionato Europeo. Tra i protagonisti del sogno azzurro ci sarà il terzino del Napoli Giovanni Di Lorenzo, l’orgoglio di Ghivizzano e di tutta la Valle del Serchio.

Per l’occasione il gruppo ricreativo parrocchiale, con il sostegno del Comune, ha deciso di illuminare la torre di Castruccio Castracani di azzurro con al centro il numero 2, per ricreare la maglia che indosserà Giovanni Di Lorenzo durante gli Europei.

Giovanni Di Lorenzo ha portato Ghivizzano in nazionale e Ghivizzano vuole portare la nazionale direttamente sul territorio con un tributo: chi si affaccerà fuori dalla finestra (o si collegherà alla webcam: https://vivighivizzano.blogspot.com/p/webcam.html) godrà di una vista insolita, la torre di Castruccio illuminata dell’azzurro della nazionale.

L’ennesima iniziativa per rendere un doveroso tributo al beniamino del paese, che ha scritto un’altra pagina di storia sportiva. Tutta Ghivizzano è pronta a fare il tifo per gli azzurri e soprattutto per Giovanni Di Lorenzo.