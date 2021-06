Continua con la quarta vittoria consecutiva il campionato esordienti regionale per i draghetti Capannori la squadra giovanile under 12 della Drk Sport baseball Capannori. L’esordiente squadra condotta dal manager Soldaini centra la vittoria nel posticipo di mercoledi contro i coetanei del Padule di Sesto Fiorentino.

Buona la prova dei giovani lanciatori e i movimenti in difesa, dove si nota il buon lavoro dei coach Cadringher e Simi un po’ meno incisivi in fase di battuta rispetto le ultime partite ma la crescita è costante e si comincia a pensare che la categoria esordienti sia stretta a questi ragazzi.

Domenica sul diamante dell’acquedotto alle 10 derby con le Nuove Pantere Lucca per l’assalto alla 5 vittoria e continuare ad essere copolista nel girone toscano. Anche la prima squadra dei Drakes centra la vittoria dopo un inizio di campionato incerto dove collezionava 3 sconfitte consecutive portando malumori nello spogliatoio, malumori sopiti dall’ottima prova di domenica sul campo Fiorentino del Padule Baseball dove la squadra di Capannori si imponeva per 10 a 6.

Pronto riscatto in risposta soprattutto alla deludente prova nel derby con le Nuove Pantere dove la squadra del manager Modestino non è stata mai in partita ed inferiore alla compagine lucchese.

Ma non solo orgoglio a Sesto fiorentino ma una trovata stabilità in difesa dove si sono visti pochi errori e una buona prova dei pitcher Barsali, Sarti e Ramirez sul monte. Continuano ad essere troppi gli strike out in fase di battuta che però fa segnalare il primo fuori campo stagionale del giovanissimo domenicano Manuel Ramirez.

Domenica il Draghi sono chiamati a confermare la ripresa contro la Fiorentina anche se si segnalano importanti assenze per infortunio ( seconda base Sichi e il terza Base Lusha). Vincere contro la Fiorentina vuol dire consolidare il centro classifica e mettere nel mirino il terzo posto obbiettivo della neo squadra di Capannori.