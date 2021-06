Tau Calcio Altopascio, cresce l’attesa per la prima partita di play off con il Fratres Perignano

Resa dei conti per il Tau Calcio Altopascio che si appresta a incontrare fuori casa il Fratres Perignano per la prima partita di play off.

“Il Fratres Perignano – commenta il dirigente sportivo Maurizio Dal Porto – è la squadra che, più di tutti, ha dimostrato il suo valore. Non a caso sono i primi in classifica: hanno costruito una rosa fatta per vincere, per rendersi protagonisti. Indubbiamente partono con il favore del pronostico, ma anche noi abbiamo qualcosa da dire. Se siamo arrivati fin qui, se il percorso che abbiamo fatto ci ha permesso di giocarci questa possibilità è perché ce lo meritiamo”.

“Dobbiamo vincere – continua Dal Porto-: non sono ammesse sconfitte né pareggi. Stiamo facendo bene, l’umore è alto. Iniziamo a sentire un po’ di tensione, perché si tratta davvero di un incontro importante, ma la pressione non ci condizionerà. Riconosciamo il peso della partita, ma, allo stesso tempo, siamo consapevoli del nostro valore. Giochiamocela fino in fondo: i ragazzi hanno lavorato con impegno e concentrazione durante tutta la settimana, consci di chi sono, di quello che hanno fatto e di ciò che possono fare. Il resto, lo deciderà il campo”.

I giocatori scenderanno in campo domenica (13 giugno) alle 15 a Perignano. Sarà possibile seguire la partita in diretta streaming sulla pagina Facebook Asd Tau Calcio Altopascio. La diretta sarà curata da NoiTv e da Gino Mazzei di Toscanagol.