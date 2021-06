Notte da sogno per Di Lorenzo: esordio agli Europei e l’Italia vince 3-0

Una notte da sogno per Giovanni Di Lorenzo. Ieri (11 giugno) il terzino di Ghivizzano ha fatto il suo storico esordio con maglia della nazionale nei campionati Europei, con l’Italia che ha spazzato via la Turchia (partita inaugurale di Euro 2020) con un netto 3-0 davanti al pubblico dello stadio Olimpico di Roma.

Un debutto da urlo per i ragazzi del ct Mancini, in una serata che ha visto protagonista anche Giovanni Di Lorenzo: il terzino di Ghivizzano è entrato ad inizio ripresa a causa dell’infortunio di Alessandro Florenzi, cambiando la gara grazie alla sua spinta sulla destra. Attento anche sulle ripartenze veloci di Under, l’unico veramente pericoloso dei turchi.

I quotidiani nazionali esaltano la prova di Giovanni Di Lorenzo, un esordio da 6,5 in pagella: “Dentro per Florenzi, si ritrova subito l’unico turco con idee e fiato, Under, ma lo chiude e riparte. Utile. Gran diagonale nel finale”, commenta la Gazzetta dello Sport. Per il Corriere dello Sport: “Mica facile entrare così, ma il difensore del Napoli dimostra solidità e concretezza”; per Tuttosport, infine, “Avanza il baricentro di una decina di metri e gli azzurri guadagnano campo per incanto”.

Il terzino di Ghivizzano ha festeggiato la vittoria con un post sui social: "Fratelli d'Italia".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanni Di Lorenzo (@dilorenzo22)

Florenzi, a causa di un infortunio al polpaccio, salterà anche la gara con la Svizzera: Giovanni Di Lorenzo è pronto a fare il suo esordio da titolare. Appuntamento per mercoledì (16 giugno) alle 21.