Real Forte Querceta, sollevato dall’incarico l’allenatore Amoroso

Christian Amoroso sollevato dall’incarico: da stasera (13 giugno) non è più l’allenatore del Real Forte Querceta. Lo ha deciso la società dopo che Amoroso ha fatto dichiarazioni sulle trattative in corso per la prossima stagione.

“La società – si legge in una nota – specifica che le dichiarazioni rilasciate dal medesimo interessato fanno riferimento a termini economici relativi alle trattative dell’accordo sportivo per la prossima stagione, in cui non sono emerse soluzioni condivise, in quanto le richieste economiche di Amoroso non risultano in linea con le politiche gestionali della società. La squadra sarà affidata al tecnico della squadra Juniores Nazionale Under 19 Giacomo Vannoni fino al termine della stagione sportiva”.