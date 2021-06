Euro 2020, Di Lorenzo verso una maglia da titolare contro la Svizzera

Esercitazioni tecnico-tattiche e una partitella a ranghi misti su campo ridotto. Questo il menu dell’allenamento svolto oggi (14 giugno) dalla nazionale di Roberto Mancini, a due giorni dal match di mercoledì sera all’Olimpico contro la Svizzera, valido per la seconda giornata del girone A di Euro2020.

Differenziato solo per Florenzi che continua ad avere fastidio dopo il risentimento muscolare, patito al polpaccio destro nel corso del primo tempo della sfida di venerdì scorso contro la Turchia. Al posto dell’esterno romano dovrebbe scendere in campo Giovanni Di Lorenzo, unica novità rispetto alla formazione schierata nel match del debutto. Anche Berardi, infatti, oggi ha svolto l’intera seduta in gruppo dopo che ieri aveva lavorato in palestra per la tacchettata patita contro la Turchia.

Domani partenza in treno per Roma dalla stazione di Firenze Campo di Marte alle 11. Alle 16,45 conferenza stampa con protagonisti il ct Roberto Mancini e il difensore Leonardo Bonucci, mentre la seduta di rifinitura degli azzurri si svolgerà al centro sportivo Giulio Onesti di Roma a partire dalle 19.