Mountain bike, tutto pronto per la prima edizione del Trofeo del Ciocco e Valle del Serchio

Mancano tre settimane alla prima edizione del Trofeo del Ciocco e Valle del Serchio. La gara del circuito Coppa Toscana Mountain bike prenderà il via il prossimo 4 luglio è sarà una sfida inedita per il mondo delle mountain bike alla scoperta di un territorio di natura predisposto per essere visitato in sella a una bicicletta da fuoristrada.

Lungo i sentieri mtb del Ciocco e attraverso i comuni di Barga e Fosciandora i bikers potranno pedalare nel cuore della Valle del Serchio per un appuntamento inedito anche per la Coppa Toscana Mtb che da quest’anno potrà annoverare nel proprio calendario granfondistico anche il Trofeo del Ciocco e Valle del Serchio, arricchendo così una lista già folta di eventi ad alto livello. I percorsi di gara saranno tre, con lunghezze e difficoltà differenti: l’itinerario più soft sarà quello Junior con 25,6 chilometri e 1300 metri di dislivello, quindi ci sarà il Granfondo di 40 chilometri e 2100 metri di dislivello composto da un anello di 20 chilometri da percorrere due volte, infine, per i più allenati, il percorso Marathon si svilupperà su 61,6 chilometri e 2900 metri di dislivello da scalare, anche in questo caso compiendo due giri di 30,8 cihilometri ciascuno.

Le iscrizioni per la prima edizione del Trofeo del Ciocco e Valle del Serchio sono aperte sul sito www.winningtime.it, con la quota di partecipazione che fino al 2 luglio sarà di 35 euro, mentre per gli abbonati al circuito Coppa Toscana Mtb scenderà a 30 euro. Sarà necessario, per i già tesserati Fci, effettuare l’iscrizione anche tramite Fattore K.