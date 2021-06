Gp Parco Alpi Apuane, ancora successi nel weekend

Settimana che atleticamente profuma di normalità con il ritorno a molti appuntamenti sportivi, dove il Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde ha risposto presente come sempre.

Giovedì (17 giugno) a Sesto Fiorentino, al meeting in pista sui 5mila metri, ottime prove per Dario Anaclerio e Barbara Casaioli, al personale entrambi rispettivamente in 16’48” e 21’05”. Venerdì scorso (18 giugno), a Foligno, alla Strafoligno, ottimo argento assoluto per Vincenzo Agnello con il tempo di 30’21” e quinto posto assoluto per Alessandro Brancato in 30’56”. Sabato, a Pavia, al meeting in pista sui 1500 metri, buona prova per Omar Bouamer (12esimo assoluto con il tempo di 4’01”60); a Firenze, alla Notturna di San Giovanni, oro di categoria per Rocco Cupolo e buone prove per Emanuele Fadda, Enrico Manfredini, Marco Sagramoni, Daniele Sandroni, Marco Mattei, Matteo Dal Lago, Marco Antonio Maggi, Alberto Cappello, Ludmillo Dal Lago, Giovanni Balloni. Domenica, a Beverino, alla Saliscendi Beverino, ori di categoria per Luciano Bianchi e Claudio Cevasco (nuovo acquisto e forte atleta master), argento di categoria per Nello del Corso (quinto assoluto) e buona prova per Marco De Nevi al ritorno alle competizioni.

A Montecatini Terme, al Trofeo Simone Grazzini, argento di categoria per Lorenzo Checcacci e buone prove per Gianfranco Ciccone, Rocco Cupolo, Riccardo Picchi, Andrea Massari, Nicola Vanni, Carmine Tommaselli e Gianfranco De Sanctis; a Livorno, al meeting in pista sui 1500 metri, bronzo assoluto per Gioele Alari 4’12”30 e buona prova per Mirko Tarantola.