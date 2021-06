Urban Florence Dance, i giovanissimi Rapkids vincono il contest coreografico

Una vittoria che segna ufficialmente la ripartenza dopo mesi difficili. Così i Rapkids, giovanissimo gruppo di ballerini di street dance, ieri (20 giugno) hanno conquistato la scena nella categoria over 14 del contest coreografico Urban Florence Dance al Palacoverciano.

“Una bellissima conquista che ha un dolce sapore dopo un periodo amaro. Un periodo che ha messo a dura prova il gruppo e che li ha fatti riflettere sul valore della danza – commentano le insegnanti del gruppo -. Tanti elementi hanno mollato, tanti momenti sono stati difficili, tante volte la motivazione ha vacillato, ma i sette componenti della crew hanno seguito sempre i consigli della loro coach Marialisa Puntoni e si sono preparati al meglio per farsi trovare pronti per la prima occasione di gara in presenza. Delusi dall’impossibilità di un confronto reale e di un’uscita per fare nuove esperienze, la danza è stata per i ragazzi una maestra di vita, insegnando che proprio nei momenti di difficoltà bisogna reagire e tirare fuori il meglio. Hanno tratto il meglio e si sono allenati tanto per farsi trovare pronti alla ripartenza”.

Una preparazione che ha portato ai Rapkidz e alla coreografa la soddisfazione di vincere anche il titolo di Migliore coreografia e un premio da 500 euro. Felici di questi risultati i Rapkidz torneranno nella loro sede, al centro Smash Hip Hop Poin1 di Lucca per continuare ad allenarsi per le prossime uscite e soprattutto per dedicare il tempo alla loro passione, la danza.