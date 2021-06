Pantere Lucca, doppio successo in Sardegna per le ragazze del softball di serie A2

Fine settimana elettrizzante per il Softball Pantere Lucca. Domenica (20 giugno) le ragazze della A2 sono state impegnate nella difficile trasferta a Orgosolo in Sardegna. Guidate da Pepe Cardet, Alessia Ambrogi e per l’occasione da Amaurys Suarez, sono riuscite a strappare due importanti vittorie battendo le avversarie per 6-4 e 5-4. Due vittorie importanti che permettono di definire uno splendido campionato delle ragazze della senior che nel roster vantano anche molte under 18.

Fine settimana importante anche per i ragazzi della serie C di baseball Nuove Pantere Lucca che hanno accolto in casa al campo Apuzzo il Cosmos. Partita molto equilibrata con il punteggio di 2-1 per i ragazzi delle Pantere fino al settimo inning, con Tiziano Agostini sul monte che ha concesso ben poche valide ai avversari e con una buona difesa pronta a difendere le basi. Al settimo inning c’è un cambio sul monte di lancio, il rinforzo sugli esterni e i ragazzi delle Pantere guidati da Raffaele Bosi e da Valentina Fadda sono riusciti con l’ultimo out al piatto di casa base ad aggiudicarsi la partita per 4-2.

Mercoledì scorso si è infin e giocata la partita delle Panterine Baseball Esordienti sul diamante di Sesto Fiorentino. Partita piacevole a misura di bimbo in pieno stile di un campionato Esordienti dove l’obiettivo fondamentale è far amare sia ai bimbi che ai genitori questo sport così particolare. Belle giocate da entrambe le parti, tentativi più o meno riusciti di doppio gioco, rubate sulle basi a suon di valide. Piccoli lanciatori e ricevitori in erba crescono e tutti riescono a provare tutti i ruoli. La partita si è conclusa a vantaggio delle panterine e dopo la vittoria, la proclamazione del capitano della squadra all’unanimità.