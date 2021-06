Serie C, il Filecchio cambia colori nel matrimonio con la Lucchese

Non ci sarà più il Filecchio Women. L’associazione sportiva dilettantistica ha infatti finito in anticipo il suo mandato ma la società non chiuderà i battenti.

Il prossimo anno la squadra si riscriverà al campionato di Serie C interregionale sotto un nuovo nome e con una gestione rinforzata in sinergia con la Lucchese 1905.

“Sono anni che la società della Lucchese ci guarda da lontano dimostrando interesse per il nostro lavoro – spiegano dal Filecchio Women -. Quest’anno, a causa dell’emergenza covid, il calcio dilettantistico ha subito un duro colpo, e anche noi ne abbiamo pagato il prezzo. Abbiamo scoperto in noi lacune e debolezze che non rispecchiavano il tipo di solidità che vorremmo offrire alle nostre piccole e grandi calciatrici. Nella Lucchese 1905 abbiamo trovato quell’opportunità che cercavamo, per costruire un progetto sportivo ancora più ambizioso. Non è questo il momento di parlare di quello che sarà il futuro, poiché la nostra stagione calcistica è finita da nemmeno 24 ore. Vogliamo solo goderci il meritato riposo e la giusta festa dopo una stagione calcistica lunga e faticosa, conclusasi con un quarto posto. Ci rivedremo, è una promessa. Con colori diversi, ma con la stessa passione e la stessa voglia di fare calcio”.