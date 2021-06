L’open day del Centro di formazione Inter dà il via alle iniziative estive del Tau Calcio

Un luglio pieno di iniziative amaranto quello che sta per prendere il via dallo stadio comunale di Altopascio grazie alle attività del Tau Calcio, centro di formazione Inter.

La ha infatti organizzato una serie di appuntamenti per accogliere allo stadio bambini e ragazzi di età diverse, da coinvolgere in occasioni di gioco e svago, ma anche di approfondimento delle tecniche calcistiche. Un programma che ha come obiettivo quello di far conoscere il Tau Calcio, ma soprattutto di far tornare a giocare i tanti atleti che sono rimasti lontani dal campo per tutti questi mesi.

Si comincia sabato 3 luglio, dalle 17,30 alle 19,30, con l’open day del Centro di Formazione Inter, l’unico attivo in Toscana e uno dei 15 presenti in Italia, dedicato ai nati tra il 2011 e il 2013. I ragazzi potranno partecipare, gratuitamente, a una vera e propria sessione di allenamento impostata e strutturata sulla base dei programmi coordinati e condivisi con i tecnici nerazzurri. Nel pomeriggio di gioco e di apprendimento famiglie e ragazzi avranno la possibilità di conoscere gli istruttori, l’ambiente Tau, i metodi di lavoro che rendono il Tau Calcio un’eccellenza del calcio giovanile a livello regionale e non solo.

Si prosegue, poi, domenica 4, sempre dalle 17,30 alle 19,30, con l’open day conclusivo della Scuola Calcio Inter. In questa occasione, i bambini nati tra il 2014 e il 2016 scopriranno com’è facile, attraverso il gioco e il divertimento, avvicinarsi al mondo del calcio in un ambiente sicuro, guidati da allenatori esperti e preparati. Anche l’open day della Scuola Calcio Inter è a ingresso libero. Le attività del Tau Calcio continuano e, anzi, si intensificano a partire da lunedì 5 luglio con l’avvio del Tau Youth Stage, il camp estivo della società amaranto che si presenta come una vera e propria full immersion dedicata alla conoscenza e allo sviluppo della metodologia di allenamento per giocatori di movimento e portieri. Il Tau Youth Stage si sviluppa in tre settimane – dal 5 al 9, dal 12 al 16 e dal 19 al 23 luglio – ed è rivolto agli atleti nati dal 2007 al 2014.

Le attività si svolgono tutte allo stadio comunale di Altopascio dalle 17,30 alle 19,30 e sono previsti sconti per la seconda settimana di iscrizione e per la partecipazione di uno o più fratelli. Per garantire a tutti la sicurezza e la serenità necessarie in un periodo così delicato, le attività di svolgeranno nel pieno rispetto dei protocolli anti-Covid. Tutte le attività in programma richiedono l’iscrizione ai numeri 0583 216051 o Whatsapp al numero 329 7760769 .