Under 18, Bc Lucca mette ko la Laurenziana

U18 Bcl – Laurenziana basket, 71/43: tanto è finita la partita che si è giocata al Palasport di via delle Tagliate e non era una partita qualsiasi, ma l’ultima di una bellissima galoppata iniziata i primi di maggio e conclusasi dopo otto vittorie consecutive.

Dopo un iniziale balbettio dei ragazzi targati Basketball Club Lucca, dovuto sicuramente al sentire il peso di tutta la stagione rovesciarsi su una sola partita da dentro o fuori, ha iniziato a macinare un buon gioco, allungando con decisione sugli avversari, in un crescendo che alla fine dell’incontro ha pienamente convalidato la vittoria, ma soprattutto confermato il valore di quanto fatto in tutta quanta la stagione.

Per onor di cronaca riportiamo solo il tabellino dei punti realizzati per dare il giusto merito ai ragazzi di coach Ricci: Giovannetti, Lucherini, Landucci 5, Succurto 6, Balducci 4, Piancastelli 7, Perfetti 4, Cattani 19, Piercecchi 13, Catasta, Volterrani 9, Quilici 4

La U18 si è guadagnata con questa partita un bel biglietto per Bardalone, una frazione di San Marcello Pistoiese, luogo ameno, da tempo destinato ad ospitare le Final Four delle U18 maschili per l’assegnazione della Coppa Toscana.

Da oggi per i ragazzi di coach Ricci si apre una nuova fase, c’è una nuova strada da percorrere, certamente in salita e fatta di ostacoli, della quale però si intravede la fine e si intravede anche la in fondo un podio con tre gradini, con posta su quello più in alto una meravigliosa e scintillante Coppa Toscana.

Sabato (26 giugno), al pomeriggio la U18 scenderà in campo a Bardalone per le semifinali di stagione e domenica mattina per disputare le finali, come andrà non lo sappiamo, non abbiamo la sfera di cristallo, ma sappiamo come la squadra ha lavorato fino ad adesso, conosciamo l’impegno e la determinazione dei ragazzi e dei coach, sappiamo che nulla sarà lasciato al caso, sappiamo che ce la metteranno tutta.