Bonuccelli nuovo allenatore del Real Forte Querceta

Vitaliano Bonuccelli è nuovo allenatore della prima squadra del Real Forte Querceta per la stagione sportiva 2021/2022.

Forte della prolifica esperienza vissuta nelle vesti di calciatore, in qualità di allenatore già in passato Bonuccelli ha saputo guidare con competenza e professionalità progetti in piazze importanti, tra cui Borgo San Lorenzo, Massa e Gavorrano, dove ha avuto il merito di trascinare la realtà nel professionismo vincendo un campionato di Serie D.

“Fiduciosa e soddisfatta della scelta operata – spiegano dalla società -, il presidente Enrico Lenzi e la società tutta augurano a mister Vitaliano Bonuccelli un buon lavoro”.