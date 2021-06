Scatterà domenica prossima (4 luglio) la prima edizione del Trofeo del Ciocco e Valle del Serchio.

Sarà un antipasto dell’appuntamento che a fine settembre animerà la tenuta toscana, nonché la prima grande occasione per provare e toccare con mano il percorso, proprio in vista dei Campionati del mondo Master Mtb Marathon. A dirigere le operazioni organizzative ci sarà l’intero staff di Ciocco Sport Lab, da sempre impegnato nel mondo mtb con specializzazione cross country e al primo vero test nel mondo marathon. Il Trofeo del Ciocco e Valle del Serchio sarà, dunque, un banco di prova per collaudare e perfezionare tutti gli aspetti in vista del mondiale.

L’appuntamento che prenderà il via nella tenuta toscana di 600 ettari naturalistici tra pochi giorni sarà, inoltre, il proseguimento della Coppa Toscana, che nel comune di Barga si ritroverà per la quarta tappa di questo circuito granfondistico dedicato alle ruote artigliate. Fin qui, i protagonisti indiscussi sono stati i colombiani Hector Leonardo Paez Leon e Diego Alfonso Arias Cuervo che si sono spartiti i primi due posti negli eventi di Marina di Bibbona e Prato, con rispettivamente Tony Longo e Jacopo Billi ad accompagnarli sul podio.

Saranno tre i percorsi su cui sarà possibile sfidarsi il 4 luglio in Garfagnana, con distanze e difficoltà adatte ad ogni tipo di atleta. Ce ne saranno per tutti i gusti, quindi, a partire dal percorso ‘Junior’ di 25,6 chilometri e 1300 metri di dislivello, passando per la Granfondo di 40 chilometri e arrivando, infine, alla Marathon di 61,6 chilometri, con rispettivamente 2100 e 2900 metri di dislivello. La particolarità dei percorsi studiati e tracciati in Valle del Serchio sarà che, tanto per la Granfondo quanto per la Marathon, si tratterà di completare due volte un anello di chilometraggio differente, con il primo di 20 chilometri e il secondo di 30,8 chilometri.

Le iscrizioni alla prima edizione del Trofeo del Ciocco e Valle del Serchio sono aperte, con le tariffe bloccate a 30 euro per coloro che fossero iscritti al circuito di Coppa Toscana, mentre salgono a 35 euro per chi non lo fosse, il tutto valido fino al prossimo 2 luglio, data in cui si passerà alla successiva fase di vendita con conseguente aumento sulla quota di partecipazione.