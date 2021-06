Giornata del veterano dello sport, premiate le ragazze del Rugby Lucca

C’erano anche le ragazze dell’Asd Rugby Lucca tra i premiati della Giornata del veterano dello sport, organizzata dalla sezione Dovichi dell’Unione nazionale veterani dello sport insieme a Lucca Virtus. Passione, dedizione, impegno, tre caratteristiche che alle giocatrici del Rugby Lucca non mancano e che sono fondamentali per mandare avanti una selezione che negli anni ha continuato a crescere, rafforzando non solo il club di appartenenza, ma anche il movimento rugbistico femminile regionale. Da qui, la decisione dell’Unione nazionale veterani dello sport di premiarle, alla presenza del loro allenatore, Matteo Fanucchi, e del presidente del Rugby Lucca, Andrea Lombardi.

Le ragazze che attualmente giocano per il Rugby Lucca sono sette: Lavinia Meneguzzo, Lorenza Cavallini, Giulia Sodini, Vera Gelli, Penelope Celayes e le sorelle Nives e Nicole Balducci. Si sono impegnate molto, nonostante i problemi causati dalla pandemia, e non hanno mai smesso di allenarsi. Il Rugby Lucca sta puntando molto su di loro, tanto da aver preso contatto con altre società toscane per avviare collaborazioni e dare la possibilità alle giovani rugbiste di fare esperienza, anche giocando campionati fuori regione.

Il movimento rugbistico femminile è nato a Lucca tra il 2014 e il 2015, quando alcune appassionate di questo sport hanno iniziato a frequentare la clubhouse del Rugby Lucca (in località Acquedotto) e hanno chiesto di potersi allenare sui campi del club. Nel giro di pochi mesi, le adesioni alla femminile sono aumentate e nel 2015 le ragazze sono riuscite a disputare il primo campionato a sette, completando la stagione. Negli anni successivi sono nate numerose collaborazioni con società vicine e, infine, con il Cus Pisa, che ha una squadra femminile che milita in Serie A nazionale (rugby a 15). Molte di quelle ragazze si sono trasferite stabilmente a Pisa per giocare nelle fila del CUS. Nonostante ciò, il movimento femminile a Lucca non è finito, anzi. Nuove bambine e ragazze si sono presentate alla clubhouse e il movimento è ripartito dalle categorie under 10 e under 12.